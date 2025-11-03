English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thiruvananthapuram
  • Woman pushed off train In Varkala: യുവതിയെ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് തള്ളിയിട്ട സംഭവം: പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസ്

യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് പ്രതി ചവിട്ടി തളളിയിട്ടെന്നാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്‌സാക്ഷിയായ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 3, 2025, 11:24 AM IST
  • ട്രെയ്നിൽ നിന്നും യുവതിയെ തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു
  • പ്രതിയായ സുരേഷ് കുമാറിനെതിരെ റെയിൽവേ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്

തിരുവനന്തപുരം: വർക്കലയിൽ ഓടുന്ന ട്രെയ്നിൽ നിന്നും യുവതിയെ തള്ളിയിട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിക്കെതിരെ പോലീസ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തു. പ്രതിയായ സുരേഷ് കുമാറിനെതിരെ റെയിൽവേ പോലീസാണ് കേസെടുത്തത്. 

Also Read: വാതിലിനടുത്തു നിന്നും മാറാത്തത്‌ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായെന്ന് പ്രതി; യുവതി ഐസിയുവിൽ

വാതിലിന്റെ അടുത്തു നിന്നും മാറാത്തതാണ് പ്രകോപനത്തിന് കാരണമെന്നും മാറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും പെൺകുട്ടി മാറിയിലെന്നും പ്രതി മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  ഇയാൾ സംഭവ സമയം മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നു എന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. പെട്ടെന്നുണ്ടായ ദേഷ്യത്തിലാണ് പെൺകുട്ടികളെ ചവിട്ടിയതെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രതി ഇവരെ മുൻപരിചയമില്ലെന്നും മൊഴി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.    

വർക്കല സ്റ്റേഷനില്‍ നിന്നും രണ്ട് കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരം മാറി അയന്തി മേല്‍പ്പാലത്തിനടുത്തുവെച്ച് ഇന്നലെ രാത്രി 8:40 ഓടെയാണ് ട്രെയിനിന്റെ ജനറല്‍ കോച്ചിൽ ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവം നടന്നത്. പെൺകുട്ടികൾ ശുചിമുറിയില്‍ പോയിവരുമ്പോള്‍ വാതിലിനടുത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രതി പെൺകുട്ടികളിൽ ഒരാളെ ചവിട്ടിപുറത്തേക്ക് ഇടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

Also Read: ഗജകേസരി യോഗത്താൽ മൂന്ന് രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെയാണ് പ്രതി ചവിട്ടി തളളിയിട്ടെന്നാണ് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ദൃക്‌സാക്ഷിയായ പെൺകുട്ടി അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞത്. തടയാന്‍ ശ്രമിച്ച തന്നെയും കൈയ്യും കാലും പിടിച്ച് പുറത്തിടാന്‍ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പിടിച്ചു നിന്നതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നുവെന്നും അര്‍ച്ചന പറഞ്ഞു.

train accidentVarkalaWoman AttackedAccuased ArrestedThiruvananthapuram

