Thiruvananthapuram News: നെടുമങ്ങാട് ലഹരിമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; കണ്ടെടുത്തത് 8 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ

തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് 8 ഗ്രാം എം.ഡി എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി അഫ്സൽ ആണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എക്സൈസ് എം ഡി എം എ പിടികൂടിയത്.
രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘത്തെ പ്രതി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ മൽപ്പിടുത്തത്തിലൂടെ സംഘം പ്രതിയെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: Al Falah university chairman arrested: ഇഡി റെയ്ഡിന് പിന്നാലെ അൽ ഫലാഹ് സർവകലാശാല ചെയർമാൻ അറസ്റ്റിൽ; നടപടി കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമപ്രകാരം
ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചാണ് ഇയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ വലിയമല സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ട്. സമാന കേസിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ലഹരി മരുന്നിനെതിരെ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തുമെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. എക്സൈസ്സ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പ്രവീൺ, എ ഇ ഐമാരായ ജയകുമാർ, ബിജു,പി ഓ സജി, സീയോമാരായ ഷജിം, കിരൺ, മുഹമ്മദ് അസർ, ഡ്രൈവർ ഗോപിനാഥ്, ഡബ്ലിയു സി ഒ ശ്രീലത എന്നിവരാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.