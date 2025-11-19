English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thiruvananthapuram News: നെടുമങ്ങാട് ലഹരിമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; കണ്ടെടുത്തത് 8 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ

Thiruvananthapuram News: നെടുമങ്ങാട് ലഹരിമരുന്നുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ; കണ്ടെടുത്തത് 8 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ

ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് പ്രതി ലഹരിമരുന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച് വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 19, 2025, 05:30 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: നെടുമങ്ങാട് 8 ഗ്രാം എം.ഡി എം.എയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ. നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശി അഫ്സൽ ആണ് എക്സൈസ് സംഘത്തിന്റെ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ വീട്ടിൽ നിന്നാണ് എക്സൈസ് എം ഡി എം എ പിടികൂടിയത്.

രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എക്സൈസ് സംഘം ഇയാളെ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു. തുടർന്ന് വീട്ടിൽ റെയ്ഡിനെത്തിയ എക്സൈസ് സംഘത്തെ പ്രതി ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഒടുവിൽ മൽപ്പിടുത്തത്തിലൂടെ സംഘം പ്രതിയെ കീഴടക്കുകയായിരുന്നു.

ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ലഹരിമരുന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ചാണ് ഇയാൾ വിൽപ്പന നടത്തിയിരുന്നതെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. ഇയാൾക്കെതിരെ വലിയമല സ്റ്റേഷനിൽ കേസ് നിലവിലുണ്ട്. സമാന കേസിൽ മറ്റൊരാൾ കൂടി പിടിയിലായിട്ടുണ്ട്. 

തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് ലഹരി മരുന്നിനെതിരെ വ്യാപക തിരച്ചിൽ നടത്തുമെന്ന് എക്സൈസ് അറിയിച്ചു. എക്സൈസ്സ് റേഞ്ച് ഓഫീസർ പ്രവീൺ, എ ഇ ഐമാരായ ജയകുമാർ, ബിജു,പി ഓ സജി, സീയോമാരായ ഷജിം, കിരൺ, മുഹമ്മദ് അസർ, ഡ്രൈവർ ഗോപിനാഥ്, ഡബ്ലിയു സി ഒ ശ്രീലത എന്നിവരാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത്. 

Crime newsDrugs seizedMDMA Seizedthiruvananthapuram newsക്രൈം ന്യൂസ്

