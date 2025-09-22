English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thiruvananthapuram Crime News: മയക്കുമരുന്ന വിൽപന നടത്തിയ യുവാവിന് ഒരു വർഷം കരുതൽ തടവ്

Crime News: ഇയാൾ ജയിൽവാസത്തിന് ശേഷവും വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന വില്‍പ്പന തുടർന്നതു കൊണ്ടാണ് ഈ നടപടി

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 22, 2025, 08:12 AM IST
  • യക്കുമരുന്ന് വില്‍പന നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിന് ഒരു വര്‍ഷം കരുതല്‍ തടങ്കൽ
  • സദക്കത്തലിയെയാണ് പിറ്റ് എന്‍ഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്

Read Also

  1. MDMA Seized: പാലക്കാട് വൻ മയക്കുമരുന്ന് വേട്ട: എംഡിഎംഎയുമായി യുവാവ് പിടിയിൽ

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Karunya Lottery Result Today 20 September 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യവാൻ നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Thiruvananthapuram Crime News: മയക്കുമരുന്ന വിൽപന നടത്തിയ യുവാവിന് ഒരു വർഷം കരുതൽ തടവ്

പൂന്തുറ: മയക്കുമരുന്ന് വില്‍പന നടത്തിയ കേസിൽ യുവാവിന് ഒരു വര്‍ഷം കരുതല്‍ തടങ്കൽ. അമ്പലത്തറ പരവന്‍കുന്ന് റാഫി മന്‍സിലില്‍ സദക്കത്തലിയെയാണ് പിറ്റ് എന്‍ഡിപിഎസ് നിയമപ്രകാരം ഒരുവര്‍ഷത്തേക്ക് കരുതല്‍ തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: കളമശേരിയിൽ ആറ് വയസുകാരിയെ പീ‍ഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതി പിടിയിൽ

എംഡിഎംഎ ഉള്‍പ്പെടെയുളള മയക്കുമരുന്നുകള്‍ വാങ്ങി വ്യാപകമായി വില്‍പ്പന നടത്തിയ കേസില്‍ ഇയാള്‍ നേരത്തേ ജയില്‍ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ജയില്‍വാസത്തിനുശേഷവും ഇയാൾ വീണ്ടും മയക്കുമരുന്ന വില്‍പ്പന തുടരുകയായിരുന്നു.  സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടതിനാണ് സദക്കത്തലിയെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ പ്രത്യേക ഉത്തരവു പ്രകാരം അറസ്റ്റു ചെയ്തത്.

ഇയാൾക്കെതിരെ പൊഴിയൂര്‍, പൂന്തുറ സ്റ്റേഷനുകളില്‍ കേസുകളുണ്ട്. എസ്.എച്ച്.ഒ.സജീവ്, എസ്.ഐ.മാരായ വി. സുനില്‍, ശ്രീജേഷ്, എസ്.സിപിഒ.അനീഷ്, സി.പി.ഒ.രമണി എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമായിരുന്നു സദക്കത്തലിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?

 

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് വഴി പണം തട്ടി; കർണാടക സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ

ഓൺലൈൻ ട്രേഡിങ് വഴി പണം തട്ടിയ കർണാടക സ്വദേശി അറസ്റ്റിൽ. 9,40,000 രൂപയാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. കർണാടക സ്വദേശിയായ പ്രകാശ് ഇരപ്പയെ ആണ് തുമ്പ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കഴക്കൂട്ടം കുളത്തൂർ ആറ്റിപ്ര സ്വദേശിയായ ജയിംസ് സുകുമാരനിൽ നിന്നാണ് പണം തട്ടിയത്.

കൊട്ടക് മഹീന്ദ്ര ബാങ്കിന്റെ പേരിൽ വ്യാജ ആപ്പ് രൂപീകരിച്ച് ആയിരുന്നു തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. കൊട്ടക് സെക്യൂരിറ്റി ആപ്പ് എന്ന പേരിൽ ഗൂഗിൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി  വിശ്വസിപ്പിച്ച് ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം 9,40,000 രൂപ തട്ടിയെടുക്കുകയായിരുന്നു.

ഡൽഹി, കർണാടക എന്നിവിടങ്ങളിലെ രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കാണ് പണം തട്ടിയത്. ഡൽഹി കൊട്ടക് മഹേന്ദ്ര ബാങ്ക് വഴി  3,40,000 രൂപയും കർണാടകയിലെ കർണാടക ബാങ്കിലെ അക്കൗണ്ട് വഴി 6 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് തട്ടിയെടുത്തത്. അറസ്റ്റിലായ പ്രകാശ് ഇരപ്പ സമാനമായ കേസിൽ നേരത്തെ എറണാകുളം റൂറൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Drime NewsPoonthuraDrug DealingNDPS ActMDMA

Trending News