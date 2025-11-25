English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thrissur Crime: രാഗം തിയേറ്റർ ഉടമയെ വെട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ അടക്കം 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ

Thrissur Crime: രാഗം തിയേറ്റർ ഉടമയെ വെട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ അടക്കം 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ

രാത്രി പത്തുമണിയോടെ വെളപ്പായയിലെ സുനിലിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ക്വട്ടേഷൻ സംഘം  ആക്രമണം നടത്തിയത്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 25, 2025, 10:47 AM IST
  • രാഗം തിയേറ്റർ ഉടമ സുനിൽ കുമാറിനെ വെട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ അടക്കം 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ
  • പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മണ്ണൂത്തി സ്വദേശിയായ സിജോയും സംഘവുമാണ്



തൃശൂർ: രാഗം തിയേറ്റർ ഉടമ സുനിൽ കുമാറിനെ വെട്ടിയ കേസിൽ മുഖ്യസൂത്രധാരൻ അടക്കം 4 പേർ അറസ്റ്റിൽ. പോലീസിന്റെ പിടിയിലായത് മണ്ണൂത്തി സ്വദേശിയായ സിജോയും സംഘവുമാണ്. 

ഇയാൾ ഒരു വർഷം മുൻപ് തിയേറ്ററിൽ എത്തി സുനിലിനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതി കൂടിയാണ്. സുനിൽ കുമാറിനെ ആക്രമിക്കാൻ സിജോ ക്വട്ടേഷൻ നൽകിയത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളിലെ തർക്കമാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

കഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്തുമണിയോടെ വെളപ്പായയിലെ സുനിലിന്റെ വീടിന് മുന്നിൽ വെച്ചായിരുന്നു ക്വട്ടേഷൻ സംഘം  ആക്രമണം നടത്തിയത്. കാറിലെത്തി വീടിന്റെ ഗേറ്റ് തുറക്കാനിറങ്ങുന്നതിനിടെ ആദ്യം ഡ്രൈവറെയും പിന്നീട് സുനിലിനെയും മൂന്നംഗ സംഘം ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. വെട്ടിയ ശേഷം തീകൊളുത്തി കൊല്ലാനായിരുന്നു ക്വട്ടേഷൻ സംഘം ശ്രമിച്ചതെന്നാണ് സുനിൽ മൊഴി നൽകിയത്.





