Child Death: തൃശൂരിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയ നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

തൃശൂർ: എരുമപ്പെട്ടി ആദൂരിൽ അബദ്ധത്തിൽ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയ നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ടേരി വളപ്പിൽ ഉമ്മർ-മുഫീദ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷഹൽ ആണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയതും പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകും.
