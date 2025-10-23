English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Child Death: തൃശൂരിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയ നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

Child Death: തൃശൂരിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയ നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

കളിക്കുന്നതിനിടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് അബദ്ധത്തിൽ വിഴുങ്ങിയ കുട്ടി അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 23, 2025, 12:57 PM IST
  • തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.
  • പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകും.

Child Death: തൃശൂരിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയ നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

തൃശൂർ: എരുമപ്പെട്ടി ആദൂരിൽ അബദ്ധത്തിൽ കുപ്പിയുടെ അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയ നാല് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. കണ്ടേരി വളപ്പിൽ ഉമ്മർ-മുഫീദ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് ഷഹൽ ആണ് മരിച്ചത്. വീട്ടിൽ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്ന കുട്ടി അടപ്പ് വിഴുങ്ങിയതും പെട്ടെന്ന് അബോധാവസ്ഥയിലാവുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്ക് ശേഷം മൃതദേഹം വിട്ടു നൽകും.

