Thrissur Crime Case: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 36 വർഷം കഠിനതടവ്

തൃശൂർ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് കഠിനതടവ്. വിധി തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ പോക്സോ കോടതിയുടേതാണ്. 40 വയസുള്ള ജോമിയ്ക്കാണ് കോടതി കഠിന തടവ് വിധിച്ചത്.
Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ട; നാല് കോടിയുടെ സ്വർണ്ണം ട്രെയ്നിൽ നിന്നും പിടികൂടി
ഇയാൾക്ക് 36 വർഷത്തെ കഠിന തടവും 255000 രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. വിധി പറഞ്ഞത് ജഡ്ജി ജയപ്രഭുവാണ്. പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പ്രതി വരുത്തിയാൽ അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. പിഴ തുക ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണം.
Also Read: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും
കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ കോടതിയിൽ 11 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 19 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്തിക്കാട് പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.