  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Thrissur Crime Case: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 36 വർഷം കഠിനതടവ്

Thrissur Crime Case: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 36 വർഷം കഠിനതടവ്

കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ കോടതിയിൽ 11 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 15, 2025, 01:49 PM IST
  • പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് കഠിനതടവ്
  • വിധി തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ പോക്‌സോ കോടതിയുടേതാണ്
  • 40 വയസുള്ള ജോമിയ്ക്കാണ് കോടതി കഠിന തടവ് വിധിച്ചത്

Thrissur Crime Case: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് 36 വർഷം കഠിനതടവ്

തൃശൂർ: പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ പ്രതിക്ക് കഠിനതടവ്. വിധി തൃശൂർ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് സ്പെഷ്യൽ പോക്‌സോ കോടതിയുടേതാണ്. 40 വയസുള്ള ജോമിയ്ക്കാണ് കോടതി കഠിന തടവ് വിധിച്ചത്.

Also Read: തിരുവനന്തപുരത്ത് വൻ സ്വർണ്ണ വേട്ട; നാല് കോടിയുടെ സ്വർണ്ണം ട്രെയ്നിൽ നിന്നും പിടികൂടി

ഇയാൾക്ക് 36 വർഷത്തെ കഠിന തടവും 255000 രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്.  വിധി  പറഞ്ഞത് ജഡ്ജി ജയപ്രഭുവാണ്. പിഴ അടയ്ക്കുന്നതിന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച പ്രതി വരുത്തിയാൽ അധിക തടവ് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും.  പിഴ തുക ഇരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകണം. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും

കേസിന്റെ വിചാരണയിൽ കോടതിയിൽ 11 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കുകയും 19 രേഖകൾ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അന്തിക്കാട് പോലീസാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്‌. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsChild ProtectionJail SentencePOCSO courtThrissur Crime

