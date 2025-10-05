English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ATM Robbery Attempt: തൃശൂരിൽ എടിഎം കവർച്ചാശ്രമം; അലാം അടിച്ചതോടെ മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു

മുഖംമൂടി ധരിച്ചെത്തിയ മോഷ്ടാവ് എടിഎമ്മിന്റെ പൂട്ട് കട്ടർ കൊണ്ട് തകർത്തത് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 5, 2025, 01:29 PM IST
  • എടിഎമ്മിന്റെ പൂട്ട് കട്ടർ കൊണ്ട് തകർത്തിട്ടുണ്ട്.
  • ഇതേ തുടർന്ന് അലാം അടിച്ചതോടെയാണ് മോഷ്ടാവ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞത്.

ATM Robbery Attempt: തൃശൂരിൽ എടിഎം കവർച്ചാശ്രമം; അലാം അടിച്ചതോടെ മോഷ്ടാവ് രക്ഷപ്പെട്ടു

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വീണ്ടും എടിഎം മോഷണ ശ്രമം. പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന്റെ എടിഎം ആണ് മോഷ്ടാവ് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്. സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. മുഖംമൂടി ധരിച്ചാണ് മോഷ്ടാവ് എത്തിയത്. എടിഎമ്മിന്റെ പൂട്ട് കട്ടർ കൊണ്ട് തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേ തുടർന്ന് അലാം അടിച്ചതോടെയാണ് മോഷ്ടാവ് സംഭവ സ്ഥലത്ത് നിന്നും കടന്നുകളഞ്ഞത്. 

