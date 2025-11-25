Thrissur Murder Case: സ്വർണാഭരണം തട്ടിയെടുക്കാൻ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകളും കാമുകനും പിടിയിൽ

തൃശൂർ: അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകളും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ. മകൾ സന്ധ്യയും കാമുകൻ നിതിനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്.
മുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ തങ്കമണി കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ്. സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മകളും കാമുകനും ചേർന്ന് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മകളും കാമുകനും ചേർന്ന് തങ്കമണിയെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം മൃതദേഹം പറമ്പിൽ ഇടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മകൾ സന്ധ്യ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തങ്കമണി തലയടിച്ച് വന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത്. റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് തങ്കമണിയുടേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. സന്ധ്യ തങ്കമണിയുടെ ഏക മകളാണ്. ഇവർ വിവാഹിതയാണ് ഒരു മകനുണ്ട്. കാമുകൻ നിതിൻ അവിവാഹിതനും അയൽവാസിയുമാണ്.
