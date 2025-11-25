English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Thrissur Murder Case: സ്വർണാഭരണം തട്ടിയെടുക്കാൻ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകളും കാമുകനും പിടിയിൽ

Thrissur Murder Case: സ്വർണാഭരണം തട്ടിയെടുക്കാൻ അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ മകളും കാമുകനും പിടിയിൽ

മകളും കാമുകനും ചേർന്ന് തങ്കമണിയെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം പറമ്പിൽ ഉപേക്ഷിക്കുകയുമായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 25, 2025, 09:01 AM IST
  • അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകളും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ
  • മകൾ സന്ധ്യയും കാമുകൻ നിതിനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്

തൃശൂർ: അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ മകളും കാമുകനും അറസ്റ്റിൽ. മകൾ സന്ധ്യയും കാമുകൻ നിതിനുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 

മുണ്ടൂർ സ്വദേശിയായ തങ്കമണി കൊല്ലപ്പെട്ടത് കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ്.  സ്വർണാഭരണങ്ങൾ തട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മകളും കാമുകനും ചേർന്ന് ഇവരെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മകളും കാമുകനും ചേർന്ന് തങ്കമണിയെ ശനിയാഴ്ച രാത്രി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ശേഷം മൃതദേഹം പറമ്പിൽ ഇടുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

മകൾ സന്ധ്യ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തങ്കമണി തലയടിച്ച് വന്നതാണ് എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുൾ അഴിയുന്നത്.  റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് തങ്കമണിയുടേത് കൊലപാതകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞത്. സന്ധ്യ തങ്കമണിയുടെ ഏക മകളാണ്. ഇവർ വിവാഹിതയാണ് ഒരു മകനുണ്ട്. കാമുകൻ നിതിൻ അവിവാഹിതനും അയൽവാസിയുമാണ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsThrissurMurder CaseThrissur murder caseArrest

