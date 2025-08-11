English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thrissur Accident News: തൃശൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് വീണ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെ ബാലൻസ് തെറ്റി നളിനി പുറത്തേക്ക് തെറിച്ച് വീഴുകയായിരുന്നു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 11, 2025, 03:34 PM IST
  • പൂവത്തൂരിലേക്കുള്ള ജോണീസ് എന്ന ബസിലാണ് നളിനി കയറിയത്.
  • ഡോർ അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നളിനി വീണതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഡോർ തുറന്ന് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു.

Read Also

  1. Bus Catches Fire: കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിന് തീപിടിച്ച സംഭവം; ദുരൂഹത ആരോപിച്ച് ബസ് ഉടമ

Trending Photos

Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും
9
Rajayoga
Budhaditya Malavya Yoga: ബുധാദിത്യ-മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും; ധനമിരട്ടിക്കും ഒപ്പം പുരോഗതിയും
Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര
7
Gold price today
Gold price Today 11 August 2025: ആശ്വാസം! സ്വർണവില കൂപ്പുകുത്തി; ഒറ്റയടിക്ക് പവന് കുറഞ്ഞത് ഇത്ര
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
5
Gold price
Kerala Gold Rate Today 10 ഓ​ഗസ്റ്റ് 2025: മാറ്റമില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ വിപണിവില അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 11 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ഭാ​ഗ്യധാര ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Thrissur Accident News: തൃശൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് വീണ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് വീണ് വയോധിക മരിച്ചു. പൂവത്തൂർ സ്വദേശി നളിനി (74) ആണ് മരിച്ചത്. ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബസിൽ കയറിയ നളിനി പുറകിലത്തെ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കാനായി പോകുന്നതിനിടെയാണ് ബാലൻസ് തെറ്റി മുൻപിലത്ത് ഡോറിലൂടെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 10.15ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പൂവത്തൂരിലേക്കുള്ള ജോണീസ് എന്ന ബസിലാണ് നളിനി കയറിയത്. ഡോർ അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നളിനി വീണതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഡോർ തുറന്ന് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തലയിടിച്ച് വീണതിനാൽ പരിക്ക് ​ഗുരുതരമായിരുന്നു.

Also Read: Kochi Crime News: കൊച്ചിയില്‍ മെട്രോ സ്‌റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഒരാള്‍ക്ക് കുത്തേറ്റു; നേപ്പാള്‍, കണ്ണൂർ സ്വദേശികള്‍ പിടിയിൽ

ഉടൻ തന്നെ ബസ് നിർത്തി കണ്ടക്ടറും യാത്രക്കാരും ചേർന്നെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിലെത്തും മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

Thrissur NewsAccidentroad accidentതൃശൂർ

Trending News