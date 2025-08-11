Thrissur Accident News: തൃശൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് വീണ് വയോധികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ബസിൽ നിന്ന് വീണ് വയോധിക മരിച്ചു. പൂവത്തൂർ സ്വദേശി നളിനി (74) ആണ് മരിച്ചത്. ബസ് വളവ് തിരിയുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. ബസിൽ കയറിയ നളിനി പുറകിലത്തെ സീറ്റിലേക്ക് ഇരിക്കാനായി പോകുന്നതിനിടെയാണ് ബാലൻസ് തെറ്റി മുൻപിലത്ത് ഡോറിലൂടെ തെറിച്ച് പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 10.15ഓടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.
അപകടത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യം പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. പൂവത്തൂരിലേക്കുള്ള ജോണീസ് എന്ന ബസിലാണ് നളിനി കയറിയത്. ഡോർ അടച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നളിനി വീണതിന്റെ ശക്തിയിൽ ഡോർ തുറന്ന് ഇവർ പുറത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. തലയിടിച്ച് വീണതിനാൽ പരിക്ക് ഗുരുതരമായിരുന്നു.
Also Read: Kochi Crime News: കൊച്ചിയില് മെട്രോ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ ഒരാള്ക്ക് കുത്തേറ്റു; നേപ്പാള്, കണ്ണൂർ സ്വദേശികള് പിടിയിൽ
ഉടൻ തന്നെ ബസ് നിർത്തി കണ്ടക്ടറും യാത്രക്കാരും ചേർന്നെടുത്ത് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. ആശുപത്രിയിലെത്തും മുൻപ് തന്നെ മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നതായാണ് വിവരം.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.