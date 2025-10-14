English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Former MLA Babu Palissery Passed Away: മുൻ എംഎൽഎ ബാബു എം.പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു

Former MLA Babu Palissery Passed Away: മുൻ എംഎൽഎ ബാബു എം.പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു

രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 14, 2025, 02:47 PM IST
  • സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റംഗവും കുന്നംകുളം മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന ബാബു എം പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു
  • പാർക്കിസൺസ് രോഗം ബാധിച്ച്‌ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്

Read Also

  1. Robbie Coltrane Passed Away: ഹാരി പോര്‍ട്ടര്‍ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ഹോളിവുഡ് നടന്‍ റോബി കോള്‍ട്രെയിന്‍ അന്തരിച്ചു

Trending Photos

Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
6
Fruits
Smoothie: വണ്ണം കുറയ്ക്കാൻ പട്ടിണി കിടക്കണ്ട, സ്മൂത്തി കുടിച്ചാൽ മതി
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കുക; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് 2400 രൂപയുടെ വർധനയോ? സ്വർണവില പുതിയ ഉയരത്തിലേക്ക്; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Former MLA Babu Palissery Passed Away: മുൻ എംഎൽഎ ബാബു എം.പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു

തൃശൂർ: സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റംഗവും കുന്നംകുളം മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന ബാബു എം പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു. 67 വയസായിരുന്നു. പാർക്കിസൺസ് രോഗം ബാധിച്ച്‌ ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: സ്ഥാനമല്ല പ്രശ്നം, കേരളത്തിൽ തന്നെ തുടരണം; നേതൃത്വത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുമെന്ന് അബിൻ വർക്കി

രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു.  ഇന്ന് ഒരു മണിയോടെയാണ്  മരണം സംഭവിച്ചത്.  സിപിഐഎം കുന്നംകുളം എരിയ സെക്രട്ടറി‍യായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ടുതവണ നിയമസഭയില്‍ കുന്നംകുളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയ നേതാവാണ് ബാബു എം പാലിശ്ശേരി. 2006 ലും  2011 ലും കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കേരള നിയമസഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Also Read: ദീപാവലി ദിനത്തിൽ പവർഫുൾ നീചഭംഗ യോഗം; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!

2005 ൽ സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ജില്ല സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി, സിഐടിയു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, കേരള കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. യുവജനപോരാട്ടങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Babu M Palissery Passed awayFormer MLA Babu M Palissery DiedBabu M PalisseryFormer Kunnamkulam MLAThrissur

Trending News