Former MLA Babu Palissery Passed Away: മുൻ എംഎൽഎ ബാബു എം.പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു

തൃശൂർ: സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയറ്റംഗവും കുന്നംകുളം മുൻ എംഎൽഎയുമായിരുന്ന ബാബു എം പാലിശ്ശേരി അന്തരിച്ചു. 67 വയസായിരുന്നു. പാർക്കിസൺസ് രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്.
രോഗം ഗുരുതരമായതിനെ തുടർന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അദ്ദേഹത്തെ കുന്നംകുളത്തെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു മണിയോടെയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. സിപിഐഎം കുന്നംകുളം എരിയ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. രണ്ടുതവണ നിയമസഭയില് കുന്നംകുളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് എത്തിയ നേതാവാണ് ബാബു എം പാലിശ്ശേരി. 2006 ലും 2011 ലും കുന്നംകുളം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുമുള്ള കേരള നിയമസഭയിലെ അംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
2005 ൽ സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെത്തി. ഡിവൈഎഫ്ഐയുടെ ജില്ല സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ജോയിൻ്റ് സെക്രട്ടറി, സിഐടിയു ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ്, കേരള കരാട്ടെ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പൊതുരംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. യുവജനപോരാട്ടങ്ങളിൽ ജ്വലിച്ചു നിന്ന നേതാവ് കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
