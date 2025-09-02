English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Hashish Oil Seized: തൃശൂരിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ഒരു കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി

Hashish Oil Seized In Thrissur: തൃശൂർ ഡാൻസാഫ് ടീമും തൃശൂർ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 2, 2025, 02:02 PM IST
  • എരുമപ്പെട്ടി ദേശമം​ഗലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് (28) ആണ് പിടിയിലായത്
  • റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്

Read Also

  1. Hashish oil: ഇടുക്കിയിൽ ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി; മൂന്ന് യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില
6
Gold price today
Gold price Today 2 September 2025: പൊന്നിന് തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വില; ഇന്നും കുതിച്ചുയർന്ന് സ്വർണവില
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
5
Kerala gold rate
Kerala Gold Rate 1 September 2025: ഇതെന്തൊരു പോക്കാ..! സർവ്വകാല റെക്കോർഡിൽ സ്വർണവില; ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് ഇത്രയും
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
5
Astrology
Samsaptak Yog: ശനിയും ചൊവ്വയും കൂടിച്ചേര്‍ന്ന് സമസപ്തക യോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നു; ഇവർക്ക് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച സമയം
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Hashish Oil Seized: തൃശൂരിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട; ഒരു കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി

തൃശൂർ: തൃശൂരിൽ വൻ ലഹരിവേട്ട. ഒരു കോടി രൂപ വിലവരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടി. എരുമപ്പെട്ടി സ്വദേശി മുഹമ്മദിനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഓണാ​ഘോഷങ്ങൾ ലക്ഷ്യമാക്കിയാണ് വൻ ലഹരിക്കടത്ത്. തൃശൂർ ഡാൻസാഫ് ടീമും തൃശൂർ പോലീസും സംയുക്തമായി നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ലഹരി പിടികൂടിയത്.

Add Zee News as a Preferred Source

ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്ന് ട്രെയിൻ മാർ​ഗം തൃശൂരിലെത്തിയ എരുമപ്പെട്ടി ദേശമം​ഗലം സ്വദേശി മുഹമ്മദ് (28) ആണ് പിടിയിലായത്. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് മുന്നിൽ നിന്നാണ് ഇയാളെ പിടികൂടിയത്. തുടർന്ന് നടത്തിയ പരിശോധയിൽ ഇയാളിൽ നിന്ന് ഒരു കോടി രൂപയോളം വിലവരുന്ന ഹാഷിഷ് ഓയിൽ പിടികൂടുകയായിരുന്നു.

ALSO READ: മദ്യലഹരിയിൽ പിതാവിനോട് ക്രൂരത; ആലപ്പുഴയിൽ കിടപ്പിലായ പിതാവിന് മകന്റെ ക്രൂര മർദനം

ബെം​ഗളൂരുവിൽ നിന്നാണ് ലഹരി എത്തിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിവരം. പിടിയിലായ മുഹമ്മദ് നേരത്തെയും ക്രിമിനൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കുഴൽപ്പണം കടത്തിയ കേസിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇയാൾ പ്രതിയാണ്.

വലിയ അളവിൽ ലഹരി എത്തിച്ചത് ബെം​ഗളൂരുവിൽ എവിടെ നിന്നാണ് വാങ്ങിയതെന്നും തൃശൂരിൽ എത്തിച്ച ശേഷം എങ്ങനെ വിൽപ്പന നടത്താനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെന്നും ഉൾപ്പെടെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.

ALSO READ: മകന്റെ മർദ്ദനമേറ്റ് ഹൃദ്രോ​ഗിയായ അച്ഛൻ മരിച്ചു; ക്രൂരമർദ്ദനം കുടുംബവഴക്കിനെ തുടർന്ന്

പ്രതിയുടെ ഫോൺ രേഖകൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ആർക്കൊക്കെയാണ് ലഹരി വിൽപ്പന നടത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ. ഓണവിപണി ലക്ഷ്യമാക്കി വലിയ ലഹരിക്കടത്ത് നടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പോലീസും എക്സൈസും പരിശോധന ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Hashish oil seizedHashish oilDrugsലഹരിഹാഷിഷ് ഓയിൽ

Trending News