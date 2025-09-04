English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Human Rights Commission: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുജിത്ത് വി എസ് ആണ് പോലീസിന്റെ അതിക്രൂര മർദ്ദനത്തിന് ഇരയായത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Sep 4, 2025, 06:23 AM IST
  • 2023ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
  • 2023 ഏപ്രിൽ 5ന് നടന്ന കസ്റ്റഡി മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്.

Read Also

  1. Kochi News: പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലൂടെ ബൈക്കോടിച്ച് യുവാവ്; സംഭവം എറണാകുളം നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ

Trending Photos

Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Sthree Sakthi SS 483 Lottery Result: ഒന്നാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് ഏറും, മീന രാശിക്കാർക്ക് അടിപൊളി ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് മികച്ച ദിനം, മകര രാശിക്കാർക്ക് സങ്കീർണ്ണതകൾ ഏറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mahayuti
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം സൂര്യ-ബുധ-ചൊവ്വ സംഗമം ഇവർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ; ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ!
Human Rights Commission: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

തൃശൂർ: കുന്നംകുളത്ത് യൂത്ത് കോൺ​ഗ്രസ് നേതാവിനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. മാധ്യമ വാർത്തകളെ തുടർന്നാണ് കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുജിത്ത് വി എസിനാണ് കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരുടെ അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നത്. 2023ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

2023 ഏപ്രിൽ 5ന് നടന്ന കസ്റ്റഡി മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടലിലൂടെയാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സുഹൃത്തിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്ത വൈരാ​ഗ്യത്തിനാണ് സുജിത്തിനെ പൊലീസ് മർദിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Human Rights CommissionYouth Congress leader beatenPoliceThrissur Newsമനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

Trending News