Human Rights Commission: യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് കുന്നംകുളം പോലീസിന്റെ ക്രൂരമർദ്ദനം; സ്വമേധയാ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

തൃശൂർ: കുന്നംകുളത്ത് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവിനെ പോലീസ് മർദ്ദിച്ച സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. മാധ്യമ വാർത്തകളെ തുടർന്നാണ് കമ്മീഷൻ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തത്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ചൊവ്വന്നൂർ മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുജിത്ത് വി എസിനാണ് കുന്നംകുളം പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരുടെ അതിക്രൂരമായ മർദ്ദനമേൽക്കേണ്ടി വന്നത്. 2023ൽ നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ സംഭവം മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
2023 ഏപ്രിൽ 5ന് നടന്ന കസ്റ്റഡി മർദനത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നത്. കോടതിയുടെ സുപ്രധാന ഇടപെടലിലൂടെയാണ് സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവരുന്നത്. സുഹൃത്തിനെ അസഭ്യം പറഞ്ഞത് ചോദ്യം ചെയ്ത വൈരാഗ്യത്തിനാണ് സുജിത്തിനെ പൊലീസ് മർദിച്ചതെന്നാണ് ആരോപണം.
