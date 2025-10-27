English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Murder Case: കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു, കാഴ്ചശക്തിയും നഷ്ടമായി!

Murder Case: കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു, കാഴ്ചശക്തിയും നഷ്ടമായി!

ഇവർ രണ്ടുപേരും 2013 ൽ ചേർത്തല കുത്തിയതോട് നടന്ന എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതത്തിലെയും ഒന്നും രണ്ടും പ്രതികളാണ്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 27, 2025, 03:06 PM IST
  • കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്
  • സംഭവം നടന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ്
  • ഇവിടെ വച്ച് ആലപുഴ സ്വദേശിയും കൊലക്കേസ് പ്രതിയുമായ സുദർശനെയാണ് ഗുരുതരമായി ആക്രമിച്ചത്

Read Also

  1. Crime News: പതിനാലുകാരിയ്ക്ക് നേരെ കണ്ണിറുക്കല്‍, ഒപ്പം ഫ്‌ളൈയി൦ഗ് കിസും, കഠിന തടവ് വിധിച്ച്‌ മുംബൈ കോടതി

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല; നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ
5
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില വീണ്ടും താഴേക്ക്; പവന് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് 840 രൂപ
Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result Today Live
Kerala Lottery Result 27 October 2025: ഒരു കോടിയുടെ ഇന്നത്തെ ഭാഗ്യശാലി ആര്? ഭാഗ്യതാര ലോട്ടറി ഫലം
Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Murder Case: കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണം; ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു, കാഴ്ചശക്തിയും നഷ്ടമായി!

തൃശൂർ: കൊലക്കേസ് പ്രതിക്ക് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ്. ഇവിടെ വച്ച് ആലപുഴ സ്വദേശിയും കൊലക്കേസ് പ്രതിയുമായ സുദർശനെയാണ് ഗുരുതരമായി ആക്രമിച്ചത്. ഇയാളിപ്പോൾ തൃശൂർ എംഡെയ്‌ക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശ്രേയസ് അയ്യരുടെ പരിക്ക് ഗുരുതരം; ആന്തരിക രക്തസ്രാവത്തെ തുടർന്ന് ഐസിയുവിൽ

ഇയാളെ പരിക്കേറ്റ നിലയിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലാണ് കണ്ടെത്തിയത്.  പരിശോധനയിലാണ് ഇയാളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചതായും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടതായും കണ്ടെത്തിയത്. ഇയാളുടെ വയറിനു പുറത്തും മാരകമായി പരിക്കുണ്ട്. ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായി ഇയാളുടെ ജനനേന്ദ്രിയം നീക്കം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സംഭവത്തിൽ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പോലീസ് കേസെടുക്കുകയും യുവാവിന്റെ ബന്ധുക്കളെ വിവരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: രുചക് മഹാപുരുഷ യോഗത്താൽ ഇവരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമാറിയും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

സുദർശൻ 9 കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ്. ഇതിൽ ഒരു കൊലപാതക കേസും സ്ത്രീകളെ ശല്യം ചെയ്തത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരാതിയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇയാളൊരു ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനു പിന്നിൽ എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകരായിരിക്കാം എന്നാണ് സഹോദരൻ മുരുകൻ പറയുന്നത്.  ഇവർ രണ്ടുപേരും 2013 ൽ ചേർത്തല കുത്തിയതോട് നടന്ന എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതത്തിലെ ഒയും രണ്ടും പ്രതികളാണ്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കൽ അല്ലെന്നും സ്വത്ത് തർക്കമാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Brutal AttackCrime newsKerala CrimeKodungallurMurder accused

Trending News