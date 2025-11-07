Thrissur Crime News: കൊടുംകുറ്റവാളി കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ട സംഭവം; ബാലമുരുകന്റെ ഭാര്യയേയും കാമുകിയേയും കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം

തൃശൂർ: തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപെട്ട കൊടുംകുറ്റവാളി ബാലമുരുകൻ കേരളം വിട്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇയാൾക്കുവേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലും അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് തമിഴ്നാട് ക്രൈംബ്രാഞ്ചും കേരളാ പോലീസും സംയുക്തമായിട്ടാണ്. പോലീസ് ബാലമുരുകന്റെ ഭാര്യ കാമുകി എന്നിവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ വിയ്യൂർ ജയിലിന് മുന്നിൽ നിന്നനാണ് ബലമുരുകൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. ഇയാളെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
പോലീസ് നിഗമനം അനുസരിച്ച് ചൊവ്വാഴ്ച വിയ്യൂരിൽ നിന്നും മോഷണം പോയ ബൈക്കിലായിരിക്കും ബാലമുരുകൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ്. എന്നാൽ ഈ ബൈക്ക് കൊണ്ടുപോയത് ബലമുരുകൻ ആണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ സ്ഥിരീകരണമില്ല. ഇതിനിടയിൽ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി തമിഴ്നാട് പോലീസ് സംഘം തൃശൂരിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്.
