Thrissur News: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബാലമുരുകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു

തൃശൂർ: കുപ്രസിദ്ധ മോഷ്ടാവ് ബാലമുരുകൻ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇയാൾ വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിൽ പരിസരത്തു നിന്നുമാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
കൊലപാതകശ്രമം ഉൾപ്പെടെ 53 കേസുകളിലെ പ്രതിയാണ് രക്ഷപെട്ട ബാലമുരുകൻ. പ്രതി തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ നിന്നാണ് രക്ഷപ്പെട്ടത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയാണ്. ബാലമുരുകനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം വിയ്യൂരിലേക്ക് കൊണ്ടു വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെടൽ. വെള്ളം വാങ്ങാനായി ജയിലിന്റെ മുന്നിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ബാലമുരുകൻ ഇറങ്ങി ഓടുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. രക്ഷപെട്ട ബാലമുരുകനായി പോലീസ് തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസത്തിൽ തമിഴ്നാട് പോലീസിന്റെ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇയാൾ ഇതേ രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്ന് ഇയാൾ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ബൈക്കിലായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടത്. രക്ഷപ്പെട്ട പ്രതി വീണ്ടും ബൈക്ക് മോഷ്ടിച്ചു കടന്നുകളയുമെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ എവിടെയെങ്കിലും ബൈക്ക് മോഷണം പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കണമെന്നും പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
