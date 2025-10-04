Thrissur Crime News: അച്ഛനെ വെട്ടിപരിക്കേൽപ്പിച്ചു, ശേഷം ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കി മകൻ; സംഭവം തൃശൂരിൽ

തൃശൂര്: അച്ഛനെ വെട്ടിയശേഷം ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കി മകന്. മുതൃത്തിക്കര സ്വദേശി ശിവനാണ് മകൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഇയാളെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. കൃത്യത്തിന് ശേഷം വീടിന്റെ രണ്ടാംനിലയില് നിന്ന് ആത്മഹത്യാഭീഷണി മുഴക്കിയ വിഷ്ണുവിനെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ പൊലീസും ഫയര്ഫോഴ്സും ശ്രമിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു വീടിന്റെ മേൽക്കൂരയിലിരിക്കുകയാണ് വിഷ്ണു. വിഷ്ണുവിന്റെ പക്കൽ കത്തിയുമുണ്ട്. ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. പ്രതിയെ താഴെയിറക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്.
ശിവനും കുടുംബവും വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന വീട്ടിൽ വച്ചാണ് സംഭവം. ശിവനും ഭാര്യയും മകന് വിഷ്ണുവും മാത്രമാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഉച്ഛയ്ക്ക് ബന്ധുവീട്ടില് പോയി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് മടങ്ങിയെത്തിയ വിഷ്ണു അക്രമാസക്തനാവുകയായിരുന്നു. ചിലമ്പ് ഉപയോഗിച്ചാണ് വിഷ്ണു അച്ഛനെ ആക്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിഷ്ണു പൂജകളും മറ്റും ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു. മന്ത്രവാദവും മറ്റും ചെയ്തതിന്റെ തെളിവുകളും വീട്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാരുമായി വിഷ്ണുവിന് വലിയ അടുപ്പമില്ല. മൂന്ന് വർഷം മുൻപാണ് ഇവർ ഇവിടെ വാടകയ്ക്ക് താമസിക്കാനെത്തിയത്.
