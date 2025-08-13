തൃശൂർ: വലിയ വിവാദങ്ങൾക്കിടയിൽ സുരേഷ് ഗോപി തൃശൂരിലെത്തി. രാവിലെ ഒൻപതരയോടെ വന്ദേഭാരതിലാണ് സുരേഷ് ഗോപി എത്തിയത്. സുരേഷ് ഗോപി ഒടുവിൽ തൃശൂരിൽ എത്തിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളോടെയാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ സ്വീകരിച്ചത്.
പോലീസ് സുരക്ഷയോടെയാണ് സുരേഷ് ഗോപി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങിയത്. സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും അദ്ദേഹം നേരെ ഇന്നലെ മാർച്ചിനിടെ പരിക്കേറ്റ ബിജെപി പ്രവർത്തകരെ കാണാൻ അശ്വിനി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകും. മാധ്യമങ്ങൾ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിനും അദ്ദേഹം മറുപടി പറഞ്ഞില്ല. ആശുപത്രിയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര മന്ത്രി നേരെ പോകുന്നത് ഇന്നലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ബോർഡിൽ കരിയോയിൽ ഒഴിച്ച എംപി ഓഫീസിലേക്ക് ആയിരിക്കും.
ഇതിനിടയിൽ വോട്ടർ പട്ടിക ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുരേഷ് ഗോപിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്കെതിരെ ബിജെപി ഇന്ന് സംസ്ഥാന വ്യാപക പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നുണ്ട്. ഈ ക്രമക്കേട് ആരോപണം പാർട്ടി നേരത്തെ തള്ളിയിരുന്നു.
