തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം. തൃശൂർ രാഗം തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരനെ കുത്തി. തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരൻ സുനിലിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൽ സുനിലിന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു. മൂന്നംഗ ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.
