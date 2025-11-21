English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Thrissur Gunda Attack: ക്വട്ടേഷൻ ആക്രമണം; തൃശൂർ രാ​ഗം തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരന് കുത്തേറ്റു

Thrissur Gunda Attack: ക്വട്ടേഷൻ ആക്രമണം; തൃശൂർ രാ​ഗം തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരന് കുത്തേറ്റു

തൃശൂർ രാ​ഗം തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരൻ സുനിലാണ് മൂന്നം​ഗ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണത്തിനിരയായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 21, 2025, 06:31 AM IST
  • ആക്രമണത്തിൽ സുനിലിന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു.
  • മൂന്നം​ഗ ​ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്.

Thrissur Gunda Attack: ക്വട്ടേഷൻ ആക്രമണം; തൃശൂർ രാ​ഗം തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരന് കുത്തേറ്റു

തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് ക്വട്ടേഷൻ സംഘത്തിന്റെ ആക്രമണം. തൃശൂർ രാ​ഗം തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരനെ കുത്തി. തിയേറ്റർ നടത്തിപ്പുകാരൻ സുനിലിനാണ് കുത്തേറ്റത്. ആക്രമണത്തിൽ സുനിലിന്റെ കാലിന് പരിക്കേറ്റു. മൂന്നം​ഗ ​ഗുണ്ടാ സംഘമാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

Thrissur NewsGunda AttackGoonsRagam Theatreതൃശൂർ

