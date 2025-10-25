Thrissur Robbery: ബസിറങ്ങിയ ആളുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

തൃശൂർ: ബസിറങ്ങിയ ശേഷം ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കാറിലെത്തിയ സംഘം 75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്. സംഭവം നടന്നത് തൃശൂർ മണ്ണുത്തി ബൈപാസ് ജംഗ്ഷന് സമീപമായിരുന്നു.
എടപ്പാൾ സ്വദേശിയായ മുബാറക്കിന്റെ പണമടങ്ങിയ ബാഗാണ് സംഘം കവര്ന്നത്. സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ 04:30 നാണ്. മുബാറക്ക് ബെംഗളൂരുവില് നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ ബസിലാണ് മണ്ണുത്തിയിലെത്തിയത്. ബസ്സിറങ്ങിയശേഷം ഇയാൾ സമീപത്തെ ചായക്കടയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഈ സമയം കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗസംഘം മുബാറക്കുമായി പിടിവലി നടത്തുകയും പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മുബാറക്കിന്റെ മൊഴി അനുസരിവച്ച് കാര് വിറ്റുകിട്ടിയ പണമാണ് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ്. പണം തട്ടിയെടുക്കാനെത്തിയവർ വന്ന കാറിന്റെ മുന്ഭാഗത്തും പിന്ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകള് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്. സംഭവത്തില് ഒല്ലൂര് എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
