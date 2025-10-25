English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Thrissur Robbery: ബസിറങ്ങിയ ആളുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

Thrissur Robbery: ബസിറങ്ങിയ ആളുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗസംഘം മുബാറക്കുമായി പിടിവലി നടത്തുകയും പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 25, 2025, 02:20 PM IST
  • ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കാറിലെത്തിയ സംഘം 75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്
  • സംഭവം നടന്നത് തൃശൂർ മണ്ണുത്തി ബൈപാസ് ജംഗ്ഷന് സമീപമായിരുന്നു

Read Also

  1. Crime News: സിപിഎം എൽസി സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ വധഭീഷണി; പ്രതി അറസ്റ്റിൽ

Trending Photos

Gold Rate in Kerala Today 24 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ
7
Gold price today
Gold Rate in Kerala Today 24 Oct 2025: സ്വർണവിലയിൽ വീണ്ടും വർദ്ധനവ്; ഇന്ന് കൂടിയത് 280 രൂപ
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണവില വീണ്ടും മുകളിലേക്ക്; ഇന്ന് കൂടിയത് 920 രൂപ, ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 24 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Suvarna Keralam Lottery
Kerala Lottery Result Today 24 October 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? സുവർണ്ണ കേരളം ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 25 October 2025: കാരുണ്യ ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Thrissur Robbery: ബസിറങ്ങിയ ആളുടെ 75 ലക്ഷം രൂപ കാറിലെത്തിയ സംഘം തട്ടിയെടുത്തു; സംഭവം തൃശൂരിൽ

തൃശൂർ:  ബസിറങ്ങിയ ശേഷം ചായക്കടയിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്ന ആളിൽ നിന്ന് കാറിലെത്തിയ സംഘം 75 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി റിപ്പോർട്ട്.  സംഭവം നടന്നത് തൃശൂർ മണ്ണുത്തി ബൈപാസ് ജംഗ്ഷന് സമീപമായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസ്: ഗോവര്‍ധനെ സാക്ഷിയാക്കും; സ്വർണം ശബരിമലയിലേതാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ലെന്ന് മൊഴി

എടപ്പാൾ സ്വദേശിയായ മുബാറക്കിന്റെ പണമടങ്ങിയ ബാഗാണ് സംഘം കവര്‍ന്നത്.  സംഭവം നടന്നത് ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെ 04:30 നാണ്. മുബാറക്ക് ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നുള്ള സ്വകാര്യ ബസിലാണ് മണ്ണുത്തിയിലെത്തിയത്. ബസ്സിറങ്ങിയശേഷം ഇയാൾ സമീപത്തെ ചായക്കടയിലേക്ക് കയറിയിരുന്നു. ഈ സമയം കാറിലെത്തിയ അഞ്ചംഗസംഘം മുബാറക്കുമായി പിടിവലി നടത്തുകയും പണമടങ്ങിയ ബാഗുമായി കടന്നുകളയുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.

മുബാറക്കിന്റെ മൊഴി അനുസരിവച്ച് കാര്‍ വിറ്റുകിട്ടിയ പണമാണ് ബാഗിലുണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ്. പണം തട്ടിയെടുക്കാനെത്തിയവർ വന്ന കാറിന്റെ മുന്‍ഭാഗത്തും പിന്‍ഭാഗത്തും രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്പറുകള്‍ വ്യത്യസ്തമാണെന്നും മൊഴിയിലുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ഒല്ലൂര്‍ എസിപിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Crime newsThrissurRobberyMannuthy BypassKerala

Trending News