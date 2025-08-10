English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Thrissur Accident News: തൃശൂരില്‍ ആംബുലൻസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രോ​ഗിയുൾപ്പെടെ 2 പേർ മരിച്ചു; 4 പേർക്ക് പരിക്ക്

ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ രോഗിയെയും കൊണ്ട് തൃശൂരിലേക്ക് മടങ്ങവെയാണ് ആംബുലൻസ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Aug 10, 2025, 05:32 PM IST
  • കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ആംബുലൻസാണ് എതിർദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്.
  • കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ആംബുലൻസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്.

Thrissur Accident News: തൃശൂരില്‍ ആംബുലൻസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രോ​ഗിയുൾപ്പെടെ 2 പേർ മരിച്ചു; 4 പേർക്ക് പരിക്ക്

തൃശൂർ: കുന്നംകുളത്ത് ആംബുലൻസും കാറും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേര്‍ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. ആംബുലൻസിലുണ്ടായിരുന്ന രോഗിയും കാർ യാത്രികയുമാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. ആംബുലൻസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൂർ സ്വദേശി കുഞ്ഞിരാമൻ (81), കാർ യാത്രികയായ കുന്നംകുളം സ്വദേശി പുഷ്പ (52) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. കുന്നംകുളം കാണിപ്പയ്യൂരിൽ വച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന ആംബുലൻസാണ് എതിർദിശയിൽ വന്ന കാറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച് അപകടമുണ്ടായത്. കാർ മറ്റൊരു വാഹനത്തെ മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിയന്ത്രണം തെറ്റി ആംബുലൻസുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചത്. കൂനംമൂച്ചി സ്വദേശികളാണ് കാറിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ ആംബുലൻസ് മറിയുകയായിരുന്നു. 

എറണാകുളം കിൻഡർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സ പൂർത്തിയാക്കിയ കുഞ്ഞിരാമനെ തൃശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന വഴിയാണ് അപകടം സംഭവിച്ചത്. അപകടത്തിൽ കുഞ്ഞിരാമനും കാറിലുണ്ടായിരുന്ന പുഷ്പയ്ക്കും ​ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ പരുക്ക് ​ഗുരുതരമല്ല.

