Wild Elephant: തൃശൂർ കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി

തൃശൂർ: കുതിരാനിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനയിറങ്ങി. ജനവാസ മേഖലയിലാണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയത്. കൊമ്പൻ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഏറെയായി ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ്.
ആനയെ കാടുകയറ്റാൻ ദൗത്യ സംഘം പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും ജനവാസമേഖയിലേക്ക് എത്തിയത്. കാട്ടാനയെ കാടുകയറ്റുകയോ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കാട്ടാനയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംഘം മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ്.
ഇതിനിടെയാണ് കാട്ടാന വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയത്. ഡ്രോണിൽ ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കൊമ്പനെ കാടുകയറ്റാനായുള്ള ദൗത്യത്തിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്തെത്തിയ കാട്ടാന വനംവാച്ചറെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് കാട്ടാനയെ കാടുകയറ്റാൻ വനംവകുപ്പ് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.
