English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Thrissur
  • Wild Elephant: തൃശൂർ കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി

Wild Elephant: തൃശൂർ കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി

Wild Elephant Thrissur: കൊമ്പൻ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഏറെയായി ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 4, 2025, 04:24 PM IST
  • പ്രദേശവാസികൾക്ക് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം നൽകി
  • ആനയെ തിരികെ കാടുകയറ്റാൻ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘം സ്ഥലത്ത് തുടരുന്നുണ്ട്

Read Also

  1. Wild elephant attack: പാലക്കാട് മുതലമടയിൽ കാട്ടാനശല്യം രൂക്ഷം; കൃഷി നശിപ്പിച്ചു

Trending Photos

Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala Lottery Result 04 November 2025: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാർ പങ്കാളിയുമായ് പിരിയും...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി അറിയാം
Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Mangal Gochar
Navapanchama Rajayoga: ചൊവ്വ-വരുണ നവപഞ്ചമ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ!
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
8
Shani Gochar
Shani Nakshatra Parivartan: ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; 2026 മുതൽ ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം മാത്രം!
Wild Elephant: തൃശൂർ കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ കാട്ടാന ഇറങ്ങി

തൃശൂർ: കുതിരാനിൽ വീണ്ടും കാട്ടാനയിറങ്ങി. ജനവാസ മേഖലയിലാണ് കാട്ടാന ഇറങ്ങിയത്. തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയാണ് കൊമ്പൻ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയത്. കൊമ്പൻ രണ്ടാഴ്ചയിൽ ഏറെയായി ജനവാസ മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ്.

Add Zee News as a Preferred Source

ആനയെ കാടുകയറ്റാൻ ദൗത്യ സംഘം പ്രദേശത്ത് തുടരുന്നതിനിടെയാണ് വീണ്ടും ജനവാസമേഖയിലേക്ക് എത്തിയത്. കാട്ടാനയെ കാടുകയറ്റുകയോ മയക്കുവെടിവച്ച് പിടികൂടുകയോ ചെയ്യുകയാണ് ലക്ഷ്യം. കാട്ടാനയെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സംഘം മേഖലയിൽ തുടരുകയാണ്.

ഇതിനിടെയാണ് കാട്ടാന വീണ്ടും ജനവാസ മേഖലയിൽ എത്തിയത്. ഡ്രോണിൽ ആനയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ പതിഞ്ഞിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ പ്രദേശവാസികൾക്ക് ജാ​ഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.

കുതിരാനിലെ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഇറങ്ങിയ കൊമ്പനെ കാടുകയറ്റാനായുള്ള ദൗത്യത്തിൽ വയനാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പ്രത്യേക സംഘമാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദേശത്തെത്തിയ കാട്ടാന വനംവാച്ചറെ ആക്രമിച്ചിരുന്നു. പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് കഴിയുന്നത്. പ്രതിഷേധം ശക്തമായതോടെയാണ് കാട്ടാനയെ കാടുകയറ്റാൻ വനംവകുപ്പ് ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Wild ElephantThrissurKuthiranകാട്ടാനതൃശൂർ

Trending News