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Aroor Woman Suicide: വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വരൻ പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി

മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അനഘ അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയുടെ മറുപടിയാണ് കടുംകൈ ചെയ്യാൻ യുവതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വീട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നത്

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 25, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:57 PM IST
Aroor Woman Suicide: വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വരൻ പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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