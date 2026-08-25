/Aroor Woman Suicide: വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വരൻ പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി

ആലപ്പുഴ: അരൂരിൽ വിവാഹത്തിൽ നിന്ന് വരൻ പിൻമാറിയതിനെ തുടർന്ന് യുവതി ജീവനൊടുക്കി. സംഭവത്തിൽ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബം വരനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വിവാഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയാൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അനഘ പ്രതിശ്രുത വരന് വീഡിയോയിലൂടെ അയച്ചു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിലും എന്നിട്ടു പോലും ഇക്കാര്യം ബന്ധുക്കളെ വരൻ അറിയിച്ചില്ലെന്നുമാണ് ആരോപണം.
ഈ സംശയത്തിനു തെളിവായി പ്രതിശ്രുത വരന് വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയുടെ ഓഡിയോ സന്ദേശം പോലീസിനു കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല് കൂടുതല് അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമേ പ്രതിശ്രുത വരനെതിരെ കേസെടുക്കാനാകൂ എനാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. കരഞ്ഞു കാലുപിടിച്ചിട്ടും വരന്റെ വീട്ടുകാർ വിവിദേഹത്തിൽ നിന്നും പിന്മാറിയതിനെ മനോവിഷമത്തിലാണ് മകൾ ജീവനൊടുക്കിയത് എന്നാണ് യുവതിയുടെ 'അമ്മ പറയുന്നത്. ഇവർ രണ്ടാളും ഇൻസ്റാഗ്രാമിലൂടെയാണ് പരിചയപ്പെട്ടത്, തുടർന്ന് ഇരുവീട്ടുകാരുടെയും സമ്മതത്തോടെയാണ് വിവാഹം നിശയിച്ചത്. ശേഷം നവംബറിൽ വിവാഹം നടത്താനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ കുടുംബം പിന്മാറിയത്.
ഇരുവർക്കുമിടയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ യുവതി വിഷ്ണു ജോലി ചെയ്യുന്ന അബുദാബിയിലെത്തി സംസാരിച്ചിട്ടു പോലും ഒരു പ്രയോജനവുമുണ്ടായില്ല. തുടർന്ന് ബുധനാഴ്ച അബുദാബിയിൽ നിന്നും തിരിച്ചെത്തിയ അനഘയെ വീട്ടുകാർ കൂടികൊണ്ടുവരികയും ശേഷം ആൻ രതി മുറിയിൽ കയറിയ യുവതി വീട്ടുകാർ ഉറങ്ങിയാ ശേഷമെ ജീനയോടുക്കുകയായിരുന്നു. തൂങ്ങാനുള്ള കുരുക്കിട്ട ശേഷം അനഘ അതിന്റെ വീഡിയോ വിഷ്ണുവിന് അയച്ചു കൊടുത്തെന്നും അത് വിഷ്ണു അമ്മയ്ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തുവെന്നുമാണ് അനഘയുടെ കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നത്. മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടും അനഘ അഭിനയിക്കുന്നതാണെന്ന് വിഷ്ണുവിന്റെ അമ്മയുടെ മറുപടിയാണ് കടുംകൈ ചെയ്യാൻ യുവതിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നാണ് വീട്ടുകാർ വിശ്വസിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ 'അമ്മ അയച്ചു കൊടുത്ത സന്ദേശം മരിക്കും മുൻപ് അനഘ അമ്മയുടെ ഫോണിലേക്കും അയച്ചിരുന്നു.
ആത്മഹത്യ ചെയ്യുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അനഘ നൽകിയിട്ടും വിഷ്ണു ഒരു മുൻകൈയും എടുത്തില്ലെന്നും അങ്ങനെ എന്തേലും ചെയ്തിരുന്നേൽ അവളെ രക്ഷിക്കാമായിരുന്നുവെന്നും യുവതിയുടെ വീട്ടുകാർ ആരോപിക്കുന്നു.
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