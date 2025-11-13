Alappuzha Fly Over Accident: പിക്കപ് വാനിന് മുകളിലേക്ക് ഗർഡർ വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ: നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഗർഡർ വീണ് അപകടം. അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ പിക്കപ് വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു.
ആലപ്പുഴ സ്വദേശി രാജേഷ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ചന്തിരൂരിൽ ആയിരുന്നു അപകടം. രണ്ടു ഗാർഡറുകളായിരുന്നു താഴേക്ക് വീണത്. പിക്കപ് വൻ അതിന്റെ അടിയിലാകുകയായിരുന്നു. ഗാർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
പിക്കപ് വാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നും മുട്ട കയറ്റി വരികയായിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് ലോഡ് ഇറക്കിയ ശേഷം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. സ്ഥിരമായി ഓടിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ദിവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു രാജേഷ്.
