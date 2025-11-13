English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Alappuzha City
  • Alappuzha Fly Over Accident: പിക്കപ് വാനിന് മുകളിലേക്ക് ഗർഡർ വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Alappuzha Fly Over Accident: പിക്കപ് വാനിന് മുകളിലേക്ക് ഗർഡർ വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ സ്വദേശി രാജേഷ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ചന്തിരൂരിൽ ആയിരുന്നു അപകടം

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Nov 13, 2025, 07:30 AM IST
  • നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഗർഡർ വീണ് അപകടം
  • അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്
  • അപകടത്തിൽ പിക്കപ് വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു

Read Also

  1. Road Accident: ട്രാവലര്‍ താഴ്ചയിലേയ്ക്ക് മറിഞ്ഞ് IIT വിദ്യാർഥികളടക്കം 10 പേർ മരിച്ചു, അനുശോചിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 12 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Dhanalekshmi Lottery
Kerala Lottery Result Today 12 November 2025: ഒരു കോടി നേടിയ ഭാഗ്യശാലി നിങ്ങളോ? ധനലക്ഷ്മി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 493 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 493 Lottery Result Today: ഒരു കോടിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്; സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope: പങ്കാളിയോട് മനസ്സ് തുറക്കൂ; ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Nov 13 Love Horoscope: ഈ രാശിക്കാരുടെ ഇടയിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ ഉണ്ടാകും... ഇന്നത്തെ പ്രണയരാശി
Alappuzha Fly Over Accident: പിക്കപ് വാനിന് മുകളിലേക്ക് ഗർഡർ വീണുണ്ടായ അപകടത്തിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ: നിർമ്മാണ മേഖലയിൽ ഗർഡർ വീണ് അപകടം. അരൂർ-തുറവൂർ ഉയരപ്പാത നിർമ്മാണ മേഖലയിലാണ് അപകടം നടന്നത്. അപകടത്തിൽ പിക്കപ് വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ മരിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആലപ്പുഴ സ്വദേശി രാജേഷ് ആണ് മരിച്ചത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ ചന്തിരൂരിൽ ആയിരുന്നു അപകടം.  രണ്ടു ഗാർഡറുകളായിരുന്നു താഴേക്ക് വീണത്. പിക്കപ് വൻ അതിന്റെ അടിയിലാകുകയായിരുന്നു. ഗാർഡറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിടെയാണ് അപകടം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.  ഡ്രൈവറുടെ മൃതദേഹം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

പിക്കപ് വാൻ തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നും മുട്ട കയറ്റി വരികയായിരുന്നു. എറണാകുളത്ത് ലോഡ് ഇറക്കിയ ശേഷം ആലപ്പുഴയിലേക്ക് വരുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം. സ്ഥിരമായി ഓടിക്കാൻ വന്നിരുന്ന ദിവർ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് താൽക്കാലികമായി വണ്ടി ഓടിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു രാജേഷ്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentAlappuzhaGirder falls on top of pickup vanPick Up Van Accident

Trending News