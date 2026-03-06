Alappuzha Crime News: ആലപ്പുഴയിൽ പട്ടാപ്പകൽ അതിക്രൂരത; കുളിക്കടവിൽ വെച്ച് 56കാരി പീഡനത്തിനിരയായി, പ്രതിക്കായി തിരച്ചിൽ

ആലപ്പുഴ: മാന്നാറിൽ 56കാരി പീഡനത്തിനിരയായി. പട്ടാപ്പകൽ കുളിക്കടവിൽ വച്ചാണ് ഇവർ പീഡനത്തിനിരയായത്. മാന്നാറിൽ പമ്പയാറിന്റെ തീരത്ത് വച്ചാണ് ക്രൂരത. പരുമല കോട്ടക്കൽ സ്വദേശി സബീർ ആണ് പ്രതി. ഇയാൾക്കായി അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കി. കൊലപാതകം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് സബീർ.
Pocso Case: പതിനൊന്നു വർഷത്തിന് ശേഷം പീഡനവിവരം വെളിപ്പെടുത്തി അതിജീവിത; ട്യൂഷൻ അധ്യാപകന് 18 വര്ഷം കഠിനതടവ്
തിരുവനന്തപുരം: ട്യൂഷന് അധ്യാപകന് പീഡിപ്പിച്ച വിവരം 11 വര്ഷത്തിന് ശേഷം അതിജീവിത വെളിപ്പെടുത്തിയ കേസില് പ്രതിക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച് കോടതി. പ്രതിയായ മെഡിക്കല് കോളജ് സ്വദേശി സുബാഷ്കുമാർ (57)ന് 18 വര്ഷം കഠിനതടവും 35,000 രൂപ പിഴയുമാണ് കോടതി വിധിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ പ്രത്യേക കോടതി ജഡ്ജി അഞ്ജു മീര ബിര്ളയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്. പിഴ ഒടുക്കാത്ത പക്ഷം മൂന്നര വര്ഷം കൂടുതല് ശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം. അഞ്ചും ആറും ക്ലാസ്സില് പഠിക്കുമ്പോള് നേരിടേണ്ടിവന്ന പീഡനം എംബിബിഎസ് വിദ്യാര്ഥിനിയായിരിക്കെയാണ് അതിജീവിത പുറത്ത് പറഞ്ഞത്.
2013ല് പെണ്കുട്ടി അഞ്ചാം ക്ലാസ്സില് പഠിക്കുമ്പോള് ട്യൂഷന് അധ്യാപകന് ആയിരുന്ന പ്രതി കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്. പിന്നീട് പ്രതി പലതവണ ഇത് ആവര്ത്തിച്ചു. തുടര്ന്ന് കുട്ടി ആറാം ക്ലാസില് പഠിക്കുമ്പോള് ട്യൂഷന് നിര്ത്തിയിരുന്നു. പ്രതി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാല് കുട്ടി വിവരം പുറത്തുപറഞ്ഞില്ല. സംഭവത്തില് ഭയന്ന് മനോനില തെറ്റിയ കുട്ടിയുടെ പ്ലസ്ടു പഠനം ഒരു വര്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു. പ്ലസ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോള് പീഡന സംഭവം ഓര്ത്ത് കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും മാനസികപ്രശ്നം ഉണ്ടായതോടെ മനശാസ്ത്രജ്ഞനെ കാണിച്ചിരുന്നു.
കോവിഡ് സമയം ആയതിനാല് ഓണ്ലൈന് ആയാണ് ചികിത്സ നേടിയത്. ആ സമയം അമ്മ കൂടെ ഉള്ളതിനാല് കുട്ടി പീഡന വിവരം പുറത്ത് പറഞ്ഞില്ല. മരുന്നുകള് കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് അസുഖം ഭേദമായി. കുട്ടിക്ക് എംബിബിഎസ് പഠനത്തിനായി അഡ്മിഷന് കിട്ടി ഹോസ്റ്റലില് താമസം തുടങ്ങി. ഈ സമയം പ്രതിയുടെ രൂപസാദൃശ്യം ഉള്ള ഒരാളെ ഹോസ്റ്റലില് വച്ച് കണ്ടപ്പോള് കുട്ടിക്ക് വീണ്ടും മനോവിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്നു കുട്ടിയെ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചപ്പോഴാണ് പീഡന വിവരം പുറത്ത് പറയുന്നത്. ഡോക്ടറാണ് 2024ല് പൊലീസില് വിവരം അറിയിച്ചത്. തുടര്ന്ന് കുട്ടിയില്നിന്നു കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ച് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
