Bird Flu: കുട്ടനാട്ടിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: കുട്ടനാട്ടിൽ പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ഏഴു പഞ്ചായത്തുകളിലായി ഇരുപതിനായിരത്തിലേറെ താറാവുകള് ചത്തത് പക്ഷിപ്പനി കാരണമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഇക്കാര്യം കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയം സര്ക്കാരിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. താറാവുകൾ ചത്തത് ചെറുതന, നെടുമുടി, കരുവാറ്റ, കാര്ത്തികപ്പള്ളി, അമ്പലപ്പുഴ തെക്ക്, പുന്നപ്ര തെക്ക്, തകഴി അടക്കമുള്ളയിടങ്ങളിലാണ്. പക്ഷിപ്പനിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളോടെയായിരുന്നു പ്രദേശത്തെ താറാവുകൾ ചത്തത്. തുടര്ന്ന് തിരുവല്ലയിലെ ലാബില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഫലം പോസിറ്റിവാണെന്ന റിപ്പോർട്ട് വന്നത്.
തുടർന്ന് ഭോപ്പാലിലേക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് അയക്കുകയും അവിടെ ഹൈ സെക്യൂരിറ്റി അനിമല് ഡിസീസ് ലബോറട്ടറിയില് നടത്തിയ പരിശോധനയിലും ഫലം പോസിറ്റീവായി. തുടർന്ന് കേന്ദ്ര മൃഗസംരക്ഷണ മന്ത്രാലയം സര്ക്കാരിനെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ക്രിസ്മസ് പുതുവത്സര സമയത്തെ ഈ പക്ഷിപ്പനി കർഷകർക്ക് വൻ തിരിച്ചടി ആയിരിക്കുകയാണ്.
