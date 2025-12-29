English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bird Flu: പക്ഷിപ്പനി: ആലപ്പുഴയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ചിക്കനും മുട്ടയും വിൽപന നിരോധിച്ചു

Bird Flu: പക്ഷിപ്പനി: ആലപ്പുഴയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ചിക്കനും മുട്ടയും വിൽപന നിരോധിച്ചു

ഇതുസംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കളക്ടറുമായി ഹോട്ടലുകാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Dec 29, 2025, 10:47 AM IST
  • പക്ഷിപ്പനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ നിരോധിച്ചു
  • കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്

Bird Flu: പക്ഷിപ്പനി: ആലപ്പുഴയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും ചിക്കനും മുട്ടയും വിൽപന നിരോധിച്ചു

ആലപ്പുഴ: പക്ഷിപ്പനി ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ നിരോധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇതേതുടർന്ന് കേരള ഹോട്ടൽ ആൻഡ് റെസ്റ്ററന്റ് അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അടച്ചിടൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 

Also Read: കഴക്കൂട്ടത്തെ നാലു വയസുകാരന്‍റെ മരണത്തിൽ ദുരൂഹത; പോസ്റ്റുമോർട്ടം ഇന്ന്

പക്ഷിപ്പനി പടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോഴിയിറച്ചി, മുട്ട എന്നിവകൊണ്ടുള്ള ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങൾ വിൽപ്പന നടത്തരുതെന്ന് കളക്ടർ ഉത്തരവിടും അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് പരിശോധന കർശനമാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അതിനെ തുടർന്നാണ് വ്യാപാരികൾ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്.  

Also Read: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

പുതുവത്സര ആഘോഷത്തിനിടെയുള്ള പക്ഷിപ്പനി വ്യാപാര മേഖലയ്ക്കു തിരിച്ചടിയാകുമെന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് വ്യാപാരികൾ ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനത്തിൽ എത്തിയത്. ഇവർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഫ്രോസൺ ചിക്കൻ പാകം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതി നൽകണമെന്നാണ്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ കളക്ടറുമായി ഹോട്ടലുകാർ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

