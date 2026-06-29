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Chambakulam Moolam Boat Race: ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇന്ന് പമ്പയാറിൽ; പ്രാദേശിക അവധിയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധം

കേരളത്തിലെ ജലോത്സവ സീസണ് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇന്ന് പമ്പയാറിൽ.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 29, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Jun 29, 2026, 09:58 AM IST
Chambakulam Moolam Boat Race: ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇന്ന് പമ്പയാറിൽ; പ്രാദേശിക അവധിയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധം
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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