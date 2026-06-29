/Chambakulam Moolam Boat Race: ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇന്ന് പമ്പയാറിൽ; പ്രാദേശിക അവധിയില്ലാത്തതിനാൽ പ്രതിഷേധം

ആലപ്പുഴ: ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളി ഇന്ന്. 7 ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി വള്ളങ്ങൾ ഇന്ന് മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കും. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടു മണിയോടെയാണ് വള്ളംകളി നടക്കുന്നത്.
ചമ്പക്കുളം മൂലം വള്ളംകളിയോടെ കേരളത്തിലെ ജലോത്സവ സീസണുകൾക്ക് ഇന്ന് തുടക്കമാകും. ഇത് ഏതാണ്ട് ഡിസംബർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇന്ന് ചുണ്ടൻ വള്ളങ്ങൾക്ക് പുറമേ വെപ്പ്, ഇരുട്ടുകുത്തി, ചുരുളൻ തുടങ്ങി വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലെ വള്ളങ്ങളും മത്സരത്തിലുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമേറിയ ജലോത്സവങ്ങളിലൊന്നാണ് മിഥുനമാസത്തിലെ മൂലം നാളിൽ ചമ്പക്കുളം പമ്പയാറ്റിൽ നടക്കുന്ന ജലോത്സവം. ജലോത്സവം മന്ത്രി പി സി വിഷ്ണുനാഥാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. എറണാകുളം റേഞ്ച് ഡി ഐ ജി യതീഷ് ചന്ദ്ര മുഖ്യാതിഥിയായ ജലോത്സവത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർ ഷാജി വി നായർ ഉൾപ്പടെയുള്ളവർ പങ്കെടുക്കും.
ഇതിനിടയിൽ വള്ളം കളിയോടനുബന്ധിച്ച് പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിക്കാത്തതിലെ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. നിയമസഭയില് അവധി സംബന്ധിച്ച റെജി ചെറിയാന്റെ ചോദ്യത്തിനോടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി വിവാദമായിരിക്കുകയാണ്. മൂലം വള്ളംകളി ദിവസം കുട്ടനാട് താലൂക്കിന് പ്രാദേശിക അവധി അനുവദിക്കണം എന്നായിരുന്നു യുഡിഎഫ് എംഎല്എ റെജി ചെറിയാന്റെ സബ്മിഷന്. എന്നാൽ വള്ളംകളി ദിവസം കുട്ടനാട് താലൂക്കിന് അവധി അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം സര്ക്കാര് പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കും എന്നായിരുന്നു സതീശന്റെ മറുപടി. ഇതിന് ശേഷം സീറ്റില് ഇരുന്നതിന് പിന്നാലെ 'ഒരു കാരണവശാലും കൊടുക്കില്ല' എന്നായിരുന്നു സതീശന്റെ പ്രതികരണം.
ഇത് മൈക്കിലൂടെ പുറത്തുവരികയായും വിഷയം സിപിഐഎം ഏറ്റെടുക്കുകയുമുണ്ടായി. തുടർന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായി കെയ് ജനീഷ് കുമാർ എംഎൽഎ അടക്കമുള്ളവർ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അവധി ചോദിച്ചത് കുട്ടനാടിന് വേണ്ടിയാനിന്നും വ്യക്തിപരമായ കാര്യത്തിന് ചോദിച്ച അവധി അല്ലെന്നും. മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് എന്ത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ലെന്നും. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിക്കുമെന്നും. മൂലം വള്ളംകളിയുടെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്നും. സര്ക്കാരിന്റെ ഭാഗമായി നടക്കുന്ന വള്ളംകളി തന്നെയാണ് മൂലം വള്ളംകളിയെന്നും രജി ചെറിയാനും പറഞ്ഞു.
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