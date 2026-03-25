Alappuzha News: 50 കിലോ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചൈനീസ് നിർമിത ഡ്രോൺ പിടികൂടി

ആലപ്പുഴ: 50 കിലോ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള 20 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചൈനീസ് നിർമിത ഡ്രോൺ ഹരിപ്പാട് ഇന്നും പിടികൂടിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഹരിപ്പാട് മേഖലയിൽ വലിയൊരു ഡ്രോൺ പറത്തുന്നുവെന്ന് ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ഡ്രോൺ പിടിച്ചെടുത്തത്.
ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കാണ് രഹസ്യ വിവരം ലഭിച്ചത്. പിടിച്ചെടുത്ത ഡ്രോൺ വിശദ പരിശോധനക്കായി കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗത്തിന് കൈമാറി. തുടർന്ന് കസ്റ്റംസ് നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഇത് ഡിജിസിഎ യുടെ അനുമതിയില്ലാതെ നിയമവിരുദ്ധമായി രാജ്യത്തേക്ക് കടത്തിയ ഡ്രോണാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുകയായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ രാജ്യസുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വിദേശ ഡ്രോണുകളുടെ ഇറക്കുമതിയും ഉപയോഗവും നേരത്തെതന്നെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവം.
ഈ ഡ്രോൺ ഹരിപ്പാട് കരുവാട്ടയിലുള്ള ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന യുവാവാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഇയാളുടെ പേര് വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കൊണ്ടുവന്നതാണ് എന്നാണ് ഇയാളുടെ മൊഴി എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്നാൽ ഡ്രോൺ വാങ്ങിയതിന്റെ രേഖകളൊന്നും കാണിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. നിയമപ്രകാരം ഇത്തരമൊരു ഡ്രോൺ രാജ്യത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ അനുമതി ഇല്ലാതിരിക്കെ ഇത് എങ്ങനെ എന്നാണ് കസ്റ്റംസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്.
ഇത് സാധാരണം ദൃശ്യനാണ് പകർത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡ്രോൺ അല്ലെന്നും ഇതിന് 50 കിലോ ഭാരം വഹിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇത് കൃഷിയിടങ്ങളിൽ മരുന്ന് തളിക്കാനും വിതയ്ക്കാനും വേണ്ടിയാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ രാജ്യത്ത് ഇറക്കുമതി നിരോധനമുള്ള സാധനങ്ങൾ അനധികൃതമായി എത്തിക്കൽ , നികുതി വെട്ടിപ്പ് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
സാധാരണ നിയമപ്രകാരം ഡ്രോൺ കൈവശം വയ്ക്കുന്നയാൾ ഒരു യൂണിക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ എടുത്തിരിക്കണമെന്നും എന്നാൽ പിടികൂടിയ ഈ ഡ്രോണിൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലെന്നുമാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.