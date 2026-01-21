Robbery In Haripad Temple: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സംഭവം നടന്നത് ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്.
ക്ഷേത്രത്തിലെ വാച്ചറായ രാകേഷ് കൃഷ്ണനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്. മോഷണം നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾക്കിടയിലാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ പണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ രാകേഷിനെ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ഇയാളെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാണിക്ക എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ചെറിയ ട്രേയിൽ 32000 രൂപ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.
ഇയാൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കൊണ്ഗ്രെസ്സ് അനുകൂല യൂണിറ്റിന്റെ ഭാരവാഹിയാണ്. പ്രതിയെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശം നൽകി.
