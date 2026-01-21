English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Alappuzha City
  • Robbery In Haripad Temple: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

Robbery In Haripad Temple: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ഇയാൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കൊണ്ഗ്രെസ്സ് അനുകൂല യൂണിറ്റിന്റെ ഭാരവാഹിയാണ്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 21, 2026, 10:14 AM IST
  • കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ
  • സംഭവം നടന്നത് ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്

Read Also

  1. Palakkad bank robbery: സഹകരണ ബാങ്ക് കുത്തിത്തുറന്ന് കവർച്ച; ഏഴ് കിലോയിലധികം സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് സൂചന

Trending Photos

Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
5
Gajakesari Yoga 2026
Gajakesari Yoga 2026: ഗജകേസരിയോഗം; ജനുവരി 23ന് ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യങ്ങളുടെ പെരുമഴ..!
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
6
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇതെങ്ങോട്ടാ എന്റെ പൊന്നേ..! റെക്കോർഡുകൾ തിരുത്തി കുതിച്ചുപൊങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
6
Labh Drishti yoga
Labh Drishti Yoga: 10 വർഷത്തിനു ശേഷം ശനി-ബുധ ദൃഷ്ടി യോഗം; ഇവരിനി സമ്പത്തിലാറാടും!
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
9
MERCURY RETROGRADE
Mercury Retrograde 2026: 2026ലെ ബുധന്റെ വക്രഗതിയും രാശിഫലവും; സമ്പത്തും വിജയവും തേടിയെത്തുന്നവർ ഇവരാണ്! ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് ആരൊക്കെ?
Robbery In Haripad Temple: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: കാണിക്ക മോഷ്ടിച്ച സംഭവത്തിൽ ദേവസ്വം ബോർഡ് ജീവനക്കാരൻ അറസ്റ്റിൽ.  സംഭവം നടന്നത് ഹരിപ്പാട് ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളക്കേസ്: സന്നിധാനത്ത് ഇന്നും SIT പരിശോധന തുടരും

ക്ഷേത്രത്തിലെ വാച്ചറായ രാകേഷ് കൃഷ്‌ണനെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയത്.  മോഷണം നടന്നത് ക്ഷേത്രത്തിലെ കാണിക്ക എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ജോലികൾക്കിടയിലാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്കിലെ ജീവനക്കാർ പണം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ വന്നപ്പോൾ രാകേഷിനെ സംശയാസ്പദമായ രീതിയിൽ കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ ഇയാളെ പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് കാണിക്ക എണ്ണിത്തിട്ടപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ചെറിയ ട്രേയിൽ 32000 രൂപ സൂക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. 

Also Read: ശമ്പളം-കുടിശ്ശിക മുതൽ തീയതി വരെ, ആരാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്? സർക്കാരോ അതോ കമ്മീഷനോ?

ഇയാൾ ദേവസ്വം ബോർഡിലെ കൊണ്ഗ്രെസ്സ് അനുകൂല യൂണിറ്റിന്റെ ഭാരവാഹിയാണ്. പ്രതിയെ സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ദേവസ്വം കമ്മീഷണർ നിർദ്ദേശം നൽകി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

RobberyCrime newsdevaswom employee arrestedTheftHaripad Subrahmanya Swamy Temple

Trending News