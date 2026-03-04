G Sudhakaran: 'ജില്ലാ നേതൃത്വം അവഗണിച്ചു, ഗോവിന്ദൻ പരിഹസിച്ചു'; മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവ് ജി.സുധാകരൻ പാർട്ടി വിടുന്നു

ആലപ്പുഴ: മുൻ മന്ത്രിയും മുതിർന്ന സിപിഎം നേതാവുമായ ജി സുധാകരൻ പാർട്ടി വിടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ അടക്കമുള്ളവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി പാർട്ടിയിൽ തുടരുന്നില്ലെന് സുധാകരൻ അറിയിച്ചു.
സുധാകരന്റെ പ്രതികരണം ഫെയ്സ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിലൂടെ ആയിരുന്നു. ജി സുധാകരൻ ഒരു പരിഗണനയും അർഹിക്കുന്നില്ലെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദന്റെ പറയുന്നതിന്റെ വീഡിയോ അടക്കം പങ്കുവെച്ചാണ സുധാകരന്റെ പോസ്റ്റ്. ' 2026 മെമ്പർഷിപ്പ് സ്ക്രൂട്ടണി അംഗത്വം പുതുക്കാൻ ഞാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ലെവിയും വരിസംഖ്യയും അടയ്ക്കേണ്ടി വന്നില്ല. 2022ൽ സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവായി. ആലപ്പുഴ ഡിസിയുടെ കീഴിലുള്ള ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി അംഗമായി പ്രവർത്തിച്ചുവരികയാണ്; എന്ന് തുടങ്ങുന്നതായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...
