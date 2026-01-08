English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Infant Falls Near Elephant: ഹരിപ്പാട് ആനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുഞ്ഞ് വീണ സംഭവം: പിതാവും താത്കാലിക പാപ്പാനുമായ അഭിലാഷ് അറസ്റ്റിൽ

Infant Falls Near Elephant: ഹരിപ്പാട് ആനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുഞ്ഞ് വീണ സംഭവം: പിതാവും താത്കാലിക പാപ്പാനുമായ അഭിലാഷ് അറസ്റ്റിൽ

ഹരിപ്പാട് സ്കന്ദൻ എന്ന ആനയുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ആറ് മാസം മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് വീണത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 8, 2026, 02:53 PM IST
  • കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് അഭിലാഷ്.
  • ഒന്നാം പ്രതി ജിതിൻ രാജിനെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

Infant Falls Near Elephant: ഹരിപ്പാട് ആനയ്ക്ക് മുമ്പിൽ കുഞ്ഞ് വീണ സംഭവം: പിതാവും താത്കാലിക പാപ്പാനുമായ അഭിലാഷ് അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് ആറ് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞ് ആനയ്ക്കരികിൽ വീണ സംഭവത്തിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവും താൽക്കാലിക പാപ്പനുമായ അഭിലാഷ് പിടിയിൽ. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു. കേസിലെ രണ്ടാം പ്രതിയാണ് അഭിലാഷ്. ഒന്നാം പ്രതി ജിതിൻ രാജിനെ ഇന്നലെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഹരിപ്പാട് സ്കന്ദൻ എന്ന ആനയുടെ കാൽക്കൽ കുഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത്. ആനയുടെ അടിയിലൂടെ കടന്നുപോയ ശേഷം കുഞ്ഞിനെ ആനയുടെ കൊമ്പിൽ ഇരുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നിലത്ത് വീണത്. പേടി മാറാൻ എന്ന പേരിലായിരുന്നു ആറുമാസം മാത്രം പ്രായമായ കുട്ടിയുമായി സാഹസം നടത്തിയത്.

Also Read: Bribery Case: കൈക്കൂലി ആരോപണം: ഇഡി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ പി രാധാകൃഷ്ണനെ സർവീസിൽ നിന്ന് നീക്കി

കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ മദപ്പാട് കഴിഞ്ഞിറക്കിയ ആന ഒന്നാം പാപ്പാനെ കുത്തിക്കൊല്ലുകയും രണ്ടാം പാപ്പാനെ മാരകമായി ചവിട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനു ശേഷം സ്കന്ദനെ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നില്ല. സന്ദർശകർക്ക് പോലും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനിടെയായിരുന്നു താത്കാലിക ആനപ്പാപ്പന്റെ സാഹസം. 

മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആക്രമണം, ജീവഹാനിക്കിടയാക്കുന്ന പ്രവർത്തനം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് പ്രകാരവും കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

HaripadInfant FallChild Safetyആനയുടെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞ് വീണുഹരിപ്പാട്

