  • Gujarat Accident: ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ മലയാളിക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ബിൻസിയുടെ ഭർത്താവ് പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശി റോബിൻ മകൻ കാർ ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 27, 2026, 11:41 AM IST
  • ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ അധ്യാപികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • സൂറത്ത് മാണ്ഡവിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ അഹനാപകടത്തിലാണ് ബിൻസി റോബിൻ വർഗീസ് മരിച്ചത്

സൂറത്ത്: ഗുജറാത്തിലുണ്ടായ വാഹനാപകടത്തിൽ ചെങ്ങന്നൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ അധ്യാപികയ്ക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സൂറത്ത് മാണ്ഡവിയിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയുണ്ടായ അഹനാപകടത്തിലാണ് ബിൻസി റോബിൻ വർഗീസ് മരിച്ചത്.

ബിൻസിയും കുടുംബവും നാസിക്കിൽ നിന്നും സൂറത്തിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടെ ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് മരത്തിലിടിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന ബിൻസിയുടെ ഭർത്താവ് പള്ളിപ്പാട് സ്വദേശി റോബിൻ മകൻ കാർ ഡ്രൈവർ എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. 

ഇവരെ സര്‍ദാര്‍ സ്മാരക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാണ്ഡവി സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ബിന്‍സിയുടെ മൃതദേഹം നിയമ നടപടികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷം നാട്ടിലെത്തിക്കും എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ബിൻസി നാസിക്കിലെ സ്വകാര്യ നഴ്‌സിങ് കോളജിലെ അധ്യാപികയായിരുന്നു. പാണ്ടനാട് മേടയില്‍ ടൈറ്റസിന്റെയും പരേതയായ പൊന്നമ്മയുടെയും മകളാണ് ബിന്‍സി. 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

AccidentGujarat AccidentDeathKeralite died

