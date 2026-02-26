English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Alappuzha City
  • KSRTC Bus Driver Mavelikkara: ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി

KSRTC Bus Driver Mavelikkara: ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി

പത്തനംതിട്ടയിൽ നിന്ന് മാവേലിക്കരയിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ഡ്രൈവർക്കാണ് ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 26, 2026, 03:04 PM IST
  • ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴ‍ഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു.
  • പ്രദീപിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Read Also

  1. Youth Congress Offer: ആക്രമിക്കുന്ന ദൃശ്യം കയ്യിലുണ്ടോ? നേടാം ഒരു പവൻ; യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ വമ്പൻ ഓഫറുകൾ, 'കുഴിമന്തി'യും റെഡി!

Trending Photos

Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Sthree Sakthi Lottery Result
Kerala SS-508 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
8
Mahalakshmi Yoga
Mahalakshmi Rajayoga: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
7
Rapper Vedan
Rapper Vedan-Navami Wedding: ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് റെഡ് കോംബോയിൽ വേടനും നവമിയും; വൈറലായി ബാച്ച്ലർ പാർട്ടി ചിത്രങ്ങൾ
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
KSRTC Bus Driver Mavelikkara: ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി

ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കരയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പത്തനംതിട്ട-മാവേലിക്കര റൂട്ടിലോടുന്ന ബസിലെ ഡ്രൈവർ പ്രദീപ് ആണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നടക്കാവിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴ‍ഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു. പ്രദീപിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

Add Zee News as a Preferred Source

പ്രദീപ് കുഴഞ്ഞുവീണതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് നിന്നത്. കടയുടെ മുൻഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസിനുള്ളിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Alappuzha newsKsrtc Driverആലപ്പുഴ

Trending News