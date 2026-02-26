KSRTC Bus Driver Mavelikkara: ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം; കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി

ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കരയിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിനുള്ളിൽ ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. പത്തനംതിട്ട-മാവേലിക്കര റൂട്ടിലോടുന്ന ബസിലെ ഡ്രൈവർ പ്രദീപ് ആണ് ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചത്. രാവിലെ ഒൻപത് മണിയോടെ നടക്കാവിൽ വെച്ചാണ് സംഭവം. ബസ് ഓടിക്കുന്നതിനിടെ നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെടുകയും കുഴഞ്ഞു വീഴുകയുമായിരുന്നു. പ്രദീപിനെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.
പ്രദീപ് കുഴഞ്ഞുവീണതോടെ നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് സമീപമുണ്ടായിരുന്ന കടയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയാണ് നിന്നത്. കടയുടെ മുൻഭാഗത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബസിനുള്ളിൽ നിരവധി യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. മാവേലിക്കര പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു.
