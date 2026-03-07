English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Alappuzha Accident News: കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ലോറിയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറി അപകടം; നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്, 5 പേർ ​ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ

നിയന്ത്രണം വിട്ട ബസ് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ ബസ്സിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 7, 2026, 01:10 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാലക്കേട്ട് പോവുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
  • രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

ആലപ്പുഴ: എരമല്ലൂരിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ബസ് ലോറിയിൽ ഇടിച്ചുകയറി അപകടം. അപകടത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് പാലക്കേട്ട് പോവുകയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് ബസ് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന ലോറിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. രാവിലെ 11 മണിയോടെയാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 40 യാത്രക്കാരാണ് ബസിലുണ്ടായിരുന്നത്. എല്ലാവർക്കും പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. പരിക്കേറ്റവരിൽ 5 പേരുടെ നില ​ഗുരുതരമാണ്. 

നെട്ടൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും തുറവൂർ ആശുപത്രിയിലുമായാണ് പരിക്കേറ്റവരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റവരെ കൊച്ചിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും പ്രവേശിപ്പിച്ചു.  

അപകടത്തിന് പിന്നാലെ ദേശീയപാതയിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. പോലീസും അഗ്നിശമനസേനയും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തി. പരിക്കേറ്റവർക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

Accident newsKSRTC bus accidentLorry Accidentഅപകട വാർത്തകെഎസ്ആർടിസി ബസ് അപകടം

