Alappuzha Crime News: എംഡിഎംഎയുമായി അഭിഭാഷകയും മകനും പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: എംഡിഎംഎയുമായി അഭിഭാഷകയും മകനും പിടിയിലായതായി റിപ്പോർട്ട്. കാറിൽ പോകുകയായിരുന്ന അഭിഭാഷകയായ അമ്മയേയും മകനേയും നർക്കോട്ടിക് സെല്ലും പുന്നപ്ര പോലീസും ചേർന്നാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പുറക്കാട് കരൂര് കൗസല്യ നിവാസില് അഡ്വ.സത്യമോള് മകന് സൗരവ് എന്നിവരാണ് പിടിയിലായത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ ദേശീയ പാതയില് പറവൂരിന് സമീപത്തു നിന്നാണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്.
ഇവരുടെ കാറില് നിന്നും 6.9 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയാണ് കണ്ടത്തിയത്. ശേഷം വീട്ടില് നടത്തിയ പരിശോധനയില് 2 ഗ്രാം എംഡിഎംഎയും 40 ഗ്രാം കഞ്ചാവും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രതികളെ കോടതിയില് ഹാജരാക്കി.
തമിഴ്നാട് ദിണ്ടിഗലിൽ ദുരഭിമാനക്കൊല. യുവാവിനെ ഭാര്യാപിതാവ് വെട്ടിക്കൊന്നു. രാമചന്ദ്രൻ (24) എന്ന യുവാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇയാൾ ക്ഷീരകർഷകനാണ്. സംഭവത്തിൽ രാമചന്ദ്രന്റെ ഭാര്യ ആരതിയുടെ പിതാവ് ചന്ദ്രൻ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ ജൂണിലായിരുന്നു രാമചന്ദ്രനും ആരതിയും തമ്മിലുള്ള വിവാഹം നടന്നത്. പ്രബല ജാതിയിൽ പെട്ടയാളാണ് ചന്ദ്രൻ. അതിനാൽ രാമചന്ദ്രനുമായുള്ള മകളുടെ വിവാഹത്തെ ഇയാൾ എതിർത്തിരുന്നു. ഈ വൈരാഗ്യം മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ രാമചന്ദ്രനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
