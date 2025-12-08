Murder Case: അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കരയിൽ

ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കരയില് മകന് അമ്മയെ മര്ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മാവേലിക്കര കല്ലുമല പുതുച്ചിറ സ്വദേശി കനകമ്മ സോമരാജന് (69) ആണ് മകന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില് മകന് കൃഷ്ണദാസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൃഷ്ണദാസ് നാട്ടിലെ പാര്ട്ടിപ്രവര്ത്തകരെയും മറ്റും വിളിച്ച് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇവര് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്ന്ന് പോലീസെത്തിയപ്പോള് വീടിനുള്ളില് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സിപിഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കനകമ്മ.
മാവേലിക്കര നഗരസഭ 12-ാം വാര്ഡ് കൗണ്സിലറായിരുന്നു കനകമ്മ. മകന്റെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെച്ചൊല്ലിയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലിയും ഇരുവര്ക്കും ഇടയിൽ തര്ക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തില് കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തില് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
