  • Malayalam News
  • Alappuzha City
Murder Case: അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തി മകൻ; സംഭവം ആലപ്പുഴ മാവേലിക്കരയിൽ

Alappuzha Murder Case: സിപിഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവ് കനകമ്മയാണ് മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 8, 2025, 08:14 PM IST
  • മകന്റെ ലഹരി ഉപയോ​ഗവും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളും സംബന്ധിച്ച് ഇരുവരും തമ്മിൽ തർക്കമുണ്ടായിരുന്നു
  • മാവേലിക്കര ന​ഗരസഭ കൗൺസിലറായിരുന്നു കനകമ്മ

ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കരയില്‍ മകന്‍ അമ്മയെ മര്‍ദിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തി. മാവേലിക്കര കല്ലുമല പുതുച്ചിറ സ്വദേശി കനകമ്മ സോമരാജന്‍ (69) ആണ് മകന്റെ മർദ്ദനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവത്തില്‍ മകന്‍ കൃഷ്ണദാസിനെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെയാണ് കൃഷ്ണദാസ് നാട്ടിലെ പാര്‍ട്ടിപ്രവര്‍ത്തകരെയും മറ്റും വിളിച്ച് അമ്മയെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇതോടെ ഇവര്‍ പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് പോലീസെത്തിയപ്പോള്‍ വീടിനുള്ളില്‍ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. സിപിഐയുടെ പ്രാദേശിക നേതാവാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട കനകമ്മ.

മാവേലിക്കര നഗരസഭ 12-ാം വാര്‍ഡ് കൗണ്‍സിലറായിരുന്നു കനകമ്മ. മകന്‍റെ ലഹരി ഉപയോഗത്തെച്ചൊല്ലിയും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലിയും ഇരുവര്‍ക്കും ഇടയിൽ തര്‍ക്കം നിലനിന്നിരുന്നതായാണ് വിവരം. ഇതാണ് കൊലപാതകത്തില്‍ കലാശിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Murder CaseAlappuzhaAlappuzha Murder Case

