Marijuana Seized: ആലപ്പുഴയിൽ കഞ്ചാവ് വേട്ട; സൈനികൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേർ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴയിൽ വൻ കഞ്ചാവ് വേട്ട. സൈനികൻ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ പിടികൂടി. കരുവാറ്റ സ്വദേശി സന്ദീപ്, ജിതിൻ കുമാർ, മിഥുൻ, ഗോകുൽ എന്നിവരെയാണ് പോലീസ് പിടികൂടിയതാണ്. സന്ദീപ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാരനാണ്.
ഇവരിൽ നിന്ന് ഒന്നര കിലോ കഞ്ചാവാണ് പിടികൂടിയത്. സന്ദീപിന്റെ കിടപ്പുമുറിയിൽ നിന്നാണ് ഒന്നരക്കിലോ കഞ്ചാവുമായി നാല് പേരെയും പിടികൂടിയത്. ആർമിയിൽ നിന്ന് അവധിക്ക് എത്തുമ്പോൾ കഞ്ചാവുമായാണ് സന്ദീപ് നാട്ടിലെത്തിയിരുന്നത്.
പിന്നീട് ഇത് ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് സന്ദീപ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. നാട്ടിലേക്ക് അവധിയിൽ വരുമ്പോൾ ബെംഗളൂരുവിൽ ഇറങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് കഞ്ചാവ് എത്തിക്കുന്നത്.
ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ കഞ്ചാവ് പാക്കറ്റുകളാക്കി കടത്തി നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കും. നാട്ടിലെത്തിച്ച ശേഷം ചില്ലറ വിൽപ്പന നടത്തും. പിടിയിലായവരിൽ രണ്ട് പേർ കൊലക്കേസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ പ്രതികളാണ്. പ്രതികളെ കോടതിയിൽ ഹാരജാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.