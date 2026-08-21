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Nehru Trophy Boat Race: നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഇന്ന്; ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഇന്ന് അവധി.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 21, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:31 AM IST
Nehru Trophy Boat Race: നെഹ്‌റു ട്രോഫി വള്ളംകളി ഇന്ന്; ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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