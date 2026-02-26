Crime News: ഒഡീഷയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവെത്തിച്ച് വിൽപന; ക്രിമിനൽ കേസ് പ്രതികൾ ആലപ്പുഴയിൽ പിടിയിൽ

ആലപ്പുഴ: ഒഡീഷയിൽ നിന്നും കഞ്ചാവും മയക്കുമരുന്ന് ഗുളികകളും എത്തിച്ചു വിൽപന നടത്തുന്ന രണ്ട് ക്രിമിനൽ കേസിലെ പ്രതികൾ പിടിയിൽ. പിടിയിലായത് അമ്പലപ്പുഴ സ്വദേശികളായ ഇജാസ്, മാഹിൻ എന്നിവരാണ്.
ഇവരെ മുഹമ്മ പോലീസും ജില്ലാ ലഹരിവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡും ചേർന്നാണ് പിടികൂടിയത്. 200 നൈട്രോസെഫാം ഗുളികകളും 250 ഗ്രാം കഞ്ചാവും ഇവരിൽ നിന്നും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇജാസ് കൊലപാതകശ്രമം, മോഷണം തുടങ്ങി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. മാസങ്ങളായി പോലീസിനെ വെട്ടിച്ച് ഒളിവിലായിരുന്നു.
പ്രതികൾ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തു നിന്നും എത്തിക്കുന്ന ലഹരിവസ്തുക്കൾ സുരക്ഷിതമായി കൈമാറാൻ തണ്ണീർമുക്കം മേഖലയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. ഇവർ പിടിവീഴാതിരിക്കാൻ ജില്ലയ്ക്ക് പുറത്ത് താമസിക്കുകയും ശേഷം ബസിലോ ബൈക്കിലോ സംഭവ സ്ഥലത്ത് എത്തിയാണ് സാധനം ഇടപാടുകാർക്ക് കൈമാറുന്നത്.
ഇജാസ് സിം കാർഡ് മാസാമാസം മാറ്റുകയും ഒളിത്താവളങ്ങൾ നിരന്തരം മാറ്റിയും കടുത്ത ജാഗ്രതയോടെയാണ് ലഹരി വ്യാപാരം നടത്തിയത്. ഇവർ ഇതിനകം ഒഡീഷയിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവന്ന ലഹരിമരുന്നിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും പലയിടങ്ങളിലായി വിറ്റു.
ഇജാസ് കഴിഞ്ഞ മാസം ആലപ്പുഴ നോർത്തിൽ 2 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ കേസിലും പ്രതിയായിരുന്നു. പ്രതികളെ റിമാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
