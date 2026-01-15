Maradu Aneesh Arrested: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ നേതാവ് മരട് അനീഷ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

ആലപ്പുഴ: കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ടാ നേതാവ് മരട് അനീഷ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. മരട് അനീഷിനെ മുളവുകാട് പോലീസാണ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തത്.
ഹണി ട്രാപ് കേസിലെ പ്രതിയെ തേടി എത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു മരട് അനീഷിന് പിടിവീണത്. ഹണി ട്രാപ് കേസിലെ പ്രതിയായ യുവതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അനീഷുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് വിവരം. അനീഷിനെതിരെ ഉണ്ടായിരുന്നത് വാഹനത്തിൽ ഒരു സംഘം കൊണ്ടുവന്ന സ്വർണം തടഞ്ഞുവച്ച് പിടിച്ചെടുത്തു എന്ന കേസാണ്.
മരട് അനീഷ് കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ്. മാത്രമല്ല കൊച്ചി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഗുണ്ടാ സംഘത്തിന്റെ തലവനുമാണ്. നേരത്തെ പലതവണ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ട്. വധശ്രമം, കുഴൽപ്പണം, മയക്കുമരുന്ന് കടത്ത്, ഗുണ്ടാ ആക്രമണം തുടങ്ങിയ കേസുകൾ ഇയാൾക്കെതിരെയുണ്ട്.
