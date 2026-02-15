Pocso Case: പുന്നപ്രയിൽ 14കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പിതാവും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: പുന്നപ്രയിൽ പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അച്ഛനും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ. പുന്നപ്ര പോലീസാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാൾ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവും മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയെ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടാം ഭാര്യയിലെ മകളെയാണ് പ്രതി പീഡിപ്പിച്ചത്. കുട്ടിയെ അമ്മ 5 വർഷം മുൻപ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ മുൻപ് ഇവരുടെ ബന്ധു പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കൊച്ചിയിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രതി പിന്നീട് കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ജീവനൊടുക്കി. തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ മകളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇയാളുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് കുട്ടിയെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെൺകുട്ടി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ശിശു സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും പുന്നപ്ര പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അച്ഛനെയും ബന്ധുവിനെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
