English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Alappuzha City
  • Pocso Case: പുന്നപ്രയിൽ 14കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പിതാവും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ

Pocso Case: പുന്നപ്രയിൽ 14കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പിതാവും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ

ലൈം​ഗികാതിക്രമം നേരിട്ട പെൺകുട്ടിയുടെ പിതാവിനെയും അടുത്ത ബന്ധുവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത പുന്നപ്ര പോലീസ് ആണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 15, 2026, 06:12 AM IST
  • 14 വയസ്സുകാരി പീഡനത്തിനിരയായ കേസിൽ കുട്ടിയുടെ പിതാവിനെയും അടുത്ത ബന്ധുവിനെയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
  • പുന്നപ്ര പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്.

Read Also

  1. Sexual Assault Case Against Rahul: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ മൂന്നാം ബലാത്സംഗക്കേസിൽ അതിജീവിതയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇന്ന് നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ പോകുന്ന രാശികൾ ഏതൊക്കെ? മഹാശിവരാത്രി ദിനത്തിലെ സമ്പൂർണ്ണ രാശിഫലം..!
8th Pay Commission: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
9
8th Pay Commission
8th Pay Commission: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ സൂക്ഷിക്കുക; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
7
Ardhakendra yoga
Ardha Kendra Yoga: ശനി-ചൊവ്വ അർദ്ധകേന്ദ്ര രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ധനഭാഗ്യവും, നേട്ടവും
Pocso Case: പുന്നപ്രയിൽ 14കാരിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം; പിതാവും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ

ആലപ്പുഴ: പുന്നപ്രയിൽ പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അച്ഛനും ബന്ധുവും അറസ്റ്റിൽ. പുന്നപ്ര പോലീസാണ് ഇരുവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കേസിൽ രണ്ട് പേർ കൂടി പിടിയിലാകാനുണ്ട്. ഇതിൽ ഒരാൾ കുട്ടിയുടെ ബന്ധുവും മറ്റൊരാൾ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി കുട്ടി പീഡനത്തിന് ഇരയായിട്ടുണ്ട്. അച്ഛന്റെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിൽ വച്ചാണ് കുട്ടിയെ ലൈം​ഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പെൺകുട്ടിയെ ജില്ലാ ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

രണ്ടാം ഭാര്യയിലെ മകളെയാണ് പ്രതി പീഡിപ്പിച്ചത്. കുട്ടിയെ അമ്മ 5 വർഷം മുൻപ് ഉപേക്ഷിച്ചു പോയിരുന്നു. പെൺകുട്ടിയെ മുൻപ് ഇവരുടെ ബന്ധു പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ശിശു സംരക്ഷണ സമിതിയുടെ കൊച്ചിയിലെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലായിരുന്നു കുട്ടി താമസിച്ചിരുന്നത്. പ്രതി പിന്നീട് കേസിന്റെ വിചാരണ വേളയിൽ ജീവനൊടുക്കി. തുടർന്ന് രണ്ട് വർഷം മുൻപാണ് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ മകളെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത്. ഇയാളുടെ സഹോദരിയുടെ വീട്ടിലാണ് കുട്ടിയെ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത്. 

Also Read: Brutal Murder: ഇൻസ്റ്റ​ഗ്രാമിലെ പരിചയം, കാമുകനെ തേടി ഭോപ്പാലിലേക്ക്; കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊന്ന് സെപ്റ്റിക് ടാങ്കിൽ തള്ളി കാമുകനും കുടുംബവും

കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെൺകുട്ടി സാമൂഹിക പ്രവർത്തകയോട് കാര്യങ്ങൾ തുറന്നുപറയുകയായിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ശിശു സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പെൺകുട്ടിയെ കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും പുന്നപ്ര പോലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയുമായിരുന്നു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത അച്ഛനെയും ബന്ധുവിനെയും കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

POCSO casePunnapraAlappuzhacrime news malayalamKerala news

Trending News