  • Bike Accident: ഭോപ്പാലിൽ ബൈക്ക് അപകടം; നേവി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരായ ദേശീയ കയാക്കിങ് താരങ്ങൾ മരിച്ചു

Bike Accident: ഭോപ്പാലിൽ ബൈക്ക് അപകടം; നേവി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരായ ദേശീയ കയാക്കിങ് താരങ്ങൾ മരിച്ചു

Road Accident In Bhopal: ഭോപ്പാലിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മലയാളി നേവി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:14 PM IST
  • ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വീട്ടുകാർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത്
  • ആലപ്പുഴ കൈനകരി സ്വദേശികളാണ് മരിച്ചത്

Bike Accident: ഭോപ്പാലിൽ ബൈക്ക് അപകടം; നേവി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരായ ദേശീയ കയാക്കിങ് താരങ്ങൾ മരിച്ചു

ആലപ്പുഴ: ഭോപ്പാലിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മലയാളി നേവി ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ മരിച്ചു. നാവികസേനാ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരും ദേശീയ കയാക്കിങ് താരങ്ങളുമായ വിഷ്ണു രഘുനാഥ്, അനന്ദകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും ആലപ്പുഴ കൈനകരി സ്വദേശികളാണ്. പുന്നമട സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും പരിശീലനം നേടിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വീട്ടുകാർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

