ആലപ്പുഴ: ഭോപ്പാലിൽ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ മലയാളി നേവി ഉദ്യോഗസ്ഥർ മരിച്ചു. നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ദേശീയ കയാക്കിങ് താരങ്ങളുമായ വിഷ്ണു രഘുനാഥ്, അനന്ദകൃഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇരുവരും ആലപ്പുഴ കൈനകരി സ്വദേശികളാണ്. പുന്നമട സ്പോർട്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ജല കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരുവരും പരിശീലനം നേടിയത്. ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വീട്ടുകാർക്ക് വിവരം ലഭിച്ചത്.
