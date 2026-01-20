Child Death: കുട്ടി കുളിമുറിയിൽ കയറിയത് അറിഞ്ഞില്ല; ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബക്കറ്റിൽ വീണ് രണ്ട് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ: ചെങ്ങന്നൂരിൽ ബക്കറ്റിൽ വീണ് രണ്ട് വയസുകാരന് ദാരുണാന്ത്യം. ജിൻസി- ടോം ദമ്പതികളുടെ മകൻ ആക്സ്റ്റൺ പി തോമസാണ് മരിച്ചത്. കുളിമുറിയിലെ ബക്കറ്റിൽ വീണാണ് കുട്ടി മരിച്ചത്. ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്കാണ് ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. കുട്ടി കുളിമുറിയിലേക്ക് പോയത് വീട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് തിരച്ചിലിനിടെയാണ് കുളിമുറിയിലെ ബക്കറ്റിൽ വീണുകിടക്കുന്ന നിലയിൽ കുഞ്ഞിനെ കണ്ടെത്തിയത്. ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. മരണത്തിൽ നിലവിൽ അസ്വാഭാവികതയൊന്നുമില്ലെന്നാണ് പോലീസിന്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. നിയമപരമായ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടത്തി കുടുംബത്തിന് വിട്ടുനൽകും.
