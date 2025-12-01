English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Accident News: ഹരിപ്പാട് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഹരിപ്പാട് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപത്തായാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 1, 2025, 07:33 AM IST
  • ബൈക്ക് ബസിനടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു.
  • ഒരാൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു.
  • മറ്റൊരാൾ ഹരിപ്പാട് താലുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്.

ആലപ്പുഴ: ഹരിപ്പാട് കെഎസ്ആർടിസി ബസ്സും ബൈക്കും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ബൈക്ക് യാത്രികരായ കുമാരപുരം സ്വദേശികളായ ശ്രീനാഥ് (25), ഗോകുൽ (25) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി 11 മണിയോടെ ഹരിപ്പാട് കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപമാണ് അപകടമുണ്ടായത്. 

ബൈക്ക് ബസിനടിയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നു. ഒരാൾ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ മരിച്ചു. മറ്റൊരാൾ ഹരിപ്പാട് താലുക്ക് ആശുപത്രിയിൽ വച്ചാണ് മരിച്ചത്. കുമാരപുരം പഞ്ചായത്തിലെ ഏഴാം വാർഡിലെ ബിജെപി സ്ഥാനാർത്ഥി രഘുകുമാറിന്റെ അനന്തരവനാണ് മരിച്ച ശ്രീനാഥ്. രഘുകുമാറിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബൈക്ക് ആണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Accident newsAccident deathBike accidentഅപകട വാർത്തബൈക്ക് അപകടം

