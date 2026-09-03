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മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിൽ അതിവേഗ പാച്ചിൽ; 2 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

അപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലുള്ളത് ഷിജാസാണ്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 03, 2026, 03:18 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:18 PM IST
മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിൽ അതിവേഗ പാച്ചിൽ; 2 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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