Chertthala Accident: ചേർത്തലയിൽ കാറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ: ചേർത്തലയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കാറും റിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.
മരിച്ചത് വയലാർ സ്വദേശി ആരവ് കൃഷ്ണയും തണ്ണീർമുക്കം സ്വദേശി നന്ദഗോപാലുമാണ്. അപകടം നടന്നത് ചേർത്തല പതിനൊന്നാം മൈൽ പള്ളിക്കവലയിൽ വെച്ചാണ്. രാത്രി 1 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം.
എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ടു വാഹങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. അപകടം നടന്ന ഉടനെ നാട്ടുകാർ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തിൽ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളാണ് മരിച്ചത്.
