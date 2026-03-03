English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Alappuzha City
  • Chertthala Accident: ചേർത്തലയിൽ കാറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

Chertthala Accident: ചേർത്തലയിൽ കാറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ചേർത്തല പതിനൊന്നാം മൈൽ പള്ളിക്കവലയിൽ എതിർദിശയിൽ വന്ന വാഹനങ്ങൾ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 3, 2026, 11:02 AM IST
  • ചേർത്തലയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
  • കാറും റിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം

Read Also

  1. Manali Road Accident: മണാലിയിൽ ബൈക്ക് താഴ്ചയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് അപകടം; മലയാളി ഡോക്ടർ അടക്കം രണ്ടുപേർ മരിച്ചു

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഇറാൻ ഇസ്രയേൽ സംഘർഷം ബാധിച്ചോ? സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നത്തെ മാറ്റം എങ്ങനെ?
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: നേരിയ ആശ്വാസം; താഴേക്ക് ഇറങ്ങി സ്വർണ്ണവില
Kendra Trikona Rajayoga: ശുക്രന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിയെത്തും ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
9
Shukra Gochar
Kendra Trikona Rajayoga: ശുക്രന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നുമുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ഓടിയെത്തും ഭാഗ്യനേട്ടങ്ങൾ
Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിനത്തിലെ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം
5
Kumbh Rashifal
Lunar Eclipse 2026: ചന്ദ്രഗ്രഹണ ദിനത്തിലെ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ നാളുകാർക്ക് വലിയ ഭാഗ്യം
Chertthala Accident: ചേർത്തലയിൽ കാറും ടിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ആലപ്പുഴ:  ചേർത്തലയിൽ നടന്ന വാഹനാപകടത്തിൽ രണ്ടു യുവാക്കൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം.  കാറും റിപ്പർ ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല ഇന്ന്; ഭക്തിസാന്ദ്രമായി നാടും നഗരവും

മരിച്ചത് വയലാർ സ്വദേശി ആരവ് കൃഷ്ണയും തണ്ണീർമുക്കം സ്വദേശി നന്ദഗോപാലുമാണ്.  അപകടം നടന്നത് ചേർത്തല പതിനൊന്നാം മൈൽ പള്ളിക്കവലയിൽ വെച്ചാണ്.  രാത്രി 1 മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടം. 

Also Read: ആറ്റുകാൽ പൊങ്കാല 2026: പൊങ്കാല തിളച്ചു തൂവുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫലം വ്യത്യസ്തം, അറിയുമോ?

എതിർദിശയിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ടു വാഹങ്ങളും തമ്മിൽ കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു.  അപകടം നടന്ന ഉടനെ നാട്ടുകാർ ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. അപകടത്തിൽ കാറിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന യുവാക്കളാണ് മരിച്ചത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Accidentroad accidentCherthalaAlappuzhatwo died

Trending News