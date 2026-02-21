English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Vandanam Medical College: മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാംവിധം അനാസ്ഥ; വണ്ടാനം ചികിത്സാപ്പിഴവിൽ ഡോ. ലളിതാംബിക പ്രതി, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

Vandanam Medical College: മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാംവിധം അനാസ്ഥ; വണ്ടാനം ചികിത്സാപ്പിഴവിൽ ഡോ. ലളിതാംബിക പ്രതി, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

സംഭവത്തിൽ ഡോ. ലളിതാംബികയെ മാത്രം പ്രതി ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.  

Feb 21, 2026, 07:05 AM IST
  • മനുഷ്യജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കും അപകടകരമാം വിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് എഫ്ഐആർ‌ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
  • ബിഎൻഎസ് 125, 125 (a) വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

Vandanam Medical College: മനുഷ്യജീവന് അപകടകരമാംവിധം അനാസ്ഥ; വണ്ടാനം ചികിത്സാപ്പിഴവിൽ ഡോ. ലളിതാംബിക പ്രതി, കേസെടുത്ത് പോലീസ്

ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ പിഴവ് സംഭവിച്ച കേസിൽ കേസെടുത്ത് പോലീസ്. വകുപ്പ് മേധാവി ഡോ. ലളിതാംബികയെ മാത്രം പ്രതി ചേർത്താണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് ഡോ ഷാഹിദയാണ്. എന്നാൽ എഫ്ഐആറിൽ ഇവരുടെയോ മറ്റുള്ളവരുടെയോ പേരുകൾ ചേർത്തിട്ടില്ല. അമ്പലപ്പുഴ പോലീസ് ആണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

മനുഷ്യജീവനും വ്യക്തിസുരക്ഷയ്ക്കും അപകടകരമാം വിധം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്ന് കാണിച്ചാണ് എഫ്ഐആർ‌ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബിഎൻഎസ് 125, 125 (a) വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പുന്നപ്ര സ്വദേശിയായ 52 കാരി ഉഷ ജോസഫ് ആണ് ചികിത്സാ പിഴവിന് ഇരയായത്. ശസ്ത്രക്രിയയ്ക്കിടെ ഇവരുടെ വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങി. തുടർന്ന് അഞ്ച് വർഷമായി ഇവർ ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ്. ഉഷയുടെ ബന്ധു നൽകിയ പരാതിയിലാണ് പോലീസ് കേസെടുത്തത്. കൂടുതൽ പേരെ പ്രതി ചേർത്തേക്കുമെന്നാണ് വിവരം.

Also Read: Vandanam Medical College: 'ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ട്'; ചികിത്സാപിഴവിൽ പ്രതികരിച്ച് ഡോ. ഷാഹിദ

അതേസമയം സംഭവത്തിൽ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ജെ ഷാഹിദയെയും നഴ്സ് പി എസ് ധന്യയെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. നിലവിൽ വിദ​ഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉഷയെ എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദഗ്ദ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ശസ്ത്രക്രിയ എപ്പോഴെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

