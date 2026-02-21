Vandanam medical college: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ശസ്ത്രക്രിയ പിഴവ്; കർശന നടപടി, ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനും സസ്പെൻഷൻ

ആലപ്പുഴ: വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുണ്ടായ ശസ്ത്രക്രിയയിലെ പിഴവിൽ ഡോക്ടർക്കും നഴ്സിനുമെതിരെ നടപടി. ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയ ഡോക്ടർ ജെ ഷാഹിദയെയും നഴ്സ് പി എസ് ധന്യയെയും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവിറങ്ങി. ശസ്ത്രക്രിയയിലെ വീഴ്ചയെ തുടർന്ന് പുന്നപ്ര സ്വദേശിയായ 52 കാരി ഉഷ അഞ്ച് വർഷമാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നത്. നിലവിൽ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി ഉഷയെ എറണാകുളം അമൃത ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വിദഗ്ദ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും ശസ്ത്രക്രിയ എപ്പോഴെന്ന് തീരുമാനിക്കുക. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ ഇടപെട്ടാണ് ഇവരെ അമൃത ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.
മൂത്രത്തിൽ കല്ലാണെന്ന ഡോക്ടർമാരുടെ തെറ്റായ നിഗമനം വിശ്വസിച്ചാണ് ഉഷ വർഷങ്ങളോളം കഠിനമായ വേദന അനുഭവിച്ചത്. ഒടുവിൽ നടത്തിയ എക്സ്-റേ പരിശോധനയിലാണ് വയറ്റിൽ കത്രിക കുടുങ്ങിയ വിവരം അറിയുന്നത്. എന്നാൽ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ നടത്തിയ പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഇത് കണ്ടെത്താനായില്ലെന്ന് ഉഷ ജോസഫ് നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ ഉഷയ്ക്ക് ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തിയത് താൻ ആണോ എന്ന് ഓർമയില്ലെന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ ജെ ഷാഹിദ പ്രതികരിച്ചത്. കേസ് ഷീറ്റിൽ തന്റെ പേരുണ്ടെങ്കിൽ താൻ ആയിരിക്കും സർജറി ചെയ്തിരിക്കുകയെന്നും ഷാഹിദ പറഞ്ഞു. ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ശസ്ത്രക്രിയക്ക് നഴ്സുമാരുടെ അഭാവമുണ്ടെന്നും പലപ്പോഴും സ്ക്രബ് നഴ്സ് മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്നും ഫ്ലോർ നഴ്സ് ഉണ്ടാകാറില്ലെന്നും അതുകൊണ്ടുതന്നെ പ്രോട്ടോക്കോൾ പാലിക്കാനാകാറില്ലെന്നും ഇവർ ആരോപിച്ചു. നഴ്സുമാരുടെ അഭാവം പരാതിയായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഡോ. ഷാഹിദ പറഞ്ഞു.
