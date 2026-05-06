Vivo Smartphones Launch: വിപണി കീഴടക്കാൻ വരുന്നു വിവോയുടെ പുതിയ മോഡലുകൾ; വമ്പൻ ബാറ്ററിയും പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളും!

പുതിയ ഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് വിവോ. വി70 ലൈറ്റ് 4ജി (V70 Lite 4G), വൈ05ഇ (Y05e) എന്നിവയാണ് വിവോ പുറത്തിറക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ തന്നെ വൈ05ഇ എന്ന ഫോൺ ഇപ്പോൾ എഫ്.സി.സി ഡാറ്റാബേസിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. അധികം വൈകാതെ ഫോൺ വിപണിയിലെത്തും എന്നതിന്റെ സൂചനയാണിത്. ഒരു ഫോൺ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പായിട്ടാണ് ഇത്തരം ലിസ്റ്റിംഗുകളിൽ അവ ഇടംപിടിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ വിവോയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല.
രണ്ട് ഫോണുകളുടെയും ഫീച്ചറുകൾ നോക്കാം...
വിവോ വി70 ലൈറ്റ് 4ജി (V70 Lite 4G - മോഡൽ V2604)
വിവോയുടെ ഈ മോഡലിനെ ശ്രദ്ധേയമാക്കുന്നത് അതിലെ വമ്പൻ ബാറ്ററി തന്നെയാണ്. 7,920mAh ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററിയാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിലുള്ളത്. ഫോൺ വിപണിയിൽ എത്തുമ്പോൾ 8,000mAh ബാറ്ററി എന്നായിരിക്കും കമ്പനി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുക. സാധാരണ ഫോണുകളെ അപേക്ഷിച്ച് മികച്ച ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ആണ് ഈ ഫോൺ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അമിതമായി ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കുൾപ്പെടെ ഇത് ഒരു മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്.
8GB റാം (RAM), 256GB ഇന്റേണൽ സ്റ്റോറേജ് ആണ് ഇതിലുള്ളത്. മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കുന്ന ഒരു മിഡ്-റേഞ്ച് ഫോണായാണ് വിവോ വി70 ലൈറ്റ് 4ജിയെ കണക്കാക്കുന്നത്.
Also Read: Best budget phones powerful battery: ചാർജ് തീരുമെന്ന് പേടിക്കേണ്ട..! പവർഫുൾ ബാറ്ററി, നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിനും ഇണങ്ങും; ഏറ്റവും മികച്ച 5 ഫോണുകൾ ഇതാ
വിവോ വൈ05ഇ (Vivo Y05e - മോഡൽ V2606)
വിവോ വൈ05ഇ എന്ന ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ഇതിന്റെ ഫീച്ചറുകൾ കുറച്ചുകൂടി ലളിതമാണ്. ഒരു ബജറ്റ് ഫോണായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാം. 5,050mAh ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 4GB റാം (RAM), 64GB സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16, ഒറിജിൻ ഒഎസ് 6 എന്നീ സോഫ്റ്റ്വെറുകളാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ ഏറ്റവും പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീച്ചറുകൾ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഇത് മികച്ച ഓപ്ഷനാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.