  • Malayalam News
  • Alappuzha City
  • LPG Cylinder Issue: ക്ഷാമമാണെന്ന് കരുതി ഇത്രയും വേണമായിരുന്നോ? ഗ്യാസിന് പകരം സിലിണ്ടറിൽ പച്ചവെള്ളം! കൈമലർത്തി ഏജൻസിയും

LPG Cylinder Issue: ക്ഷാമമാണെന്ന് കരുതി ഇത്രയും വേണമായിരുന്നോ? ഗ്യാസിന് പകരം സിലിണ്ടറിൽ പച്ചവെള്ളം! കൈമലർത്തി ഏജൻസിയും

സിലിണ്ടറിൽ ​ഗ്യാസിന് പകരം പച്ചവെള്ളം നിറച്ച് വന്നാലുള്ള അവസ്ഥയെന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്കങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അങ്ങനൊരും സംഭവമുണ്ടായി ആലപ്പുഴയിൽ...  

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 11, 2026, 01:37 PM IST
  • സിലിണ്ടറിൽ ​ഗ്യാസിന് പകരം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ആണെന്ന പരാതിയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്.
  • പുന്നപ്ര, കുറവൻതോട് ‘ഒരുമ’ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി വന്നിരിക്കുന്നത്.

LPG Cylinder Issue: ക്ഷാമമാണെന്ന് കരുതി ഇത്രയും വേണമായിരുന്നോ? ഗ്യാസിന് പകരം സിലിണ്ടറിൽ പച്ചവെള്ളം! കൈമലർത്തി ഏജൻസിയും

ആലപ്പുഴ: രാജ്യത്ത് എൽപിജി ക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുന്നവെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധം ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരമൊരു സ്ഥിതി നിലവിൽ വന്നിരിക്കുന്നത്. ​ഗാർഹിക, വാണിജ്യ എൽപിജി വിതരണ ശൃംഖല തകിടം മറിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ഹോട്ടലുകൾ ഉൾപ്പെടെ അടച്ചിടേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. 

അതിനിടെ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു പരാതിയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സിലിണ്ടറിൽ ​ഗ്യാസിന് പകരം നിറച്ചിരിക്കുന്നത് പച്ചവെള്ളം ആണെന്ന പരാതിയാണ് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. പുന്നപ്ര, കുറവൻതോട് ‘ഒരുമ’ ഫുഡ് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെയൊരു പരാതി വന്നിരിക്കുന്നത്. എൽപിജി ക്ഷാമം നേരിടുന്ന വാർത്ത പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത്തരമൊരും സംഭവം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ല. 

Also Read: V Sivankutty: ദേശീയപാത ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് വിവാ​ദം; ക്രെഡിറ്റ് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

സംഭവം ഇങ്ങനെ...

ഞായറാഴ്ചയാണ് ഫുഡ്‌ പ്രൊഡക്ട്സ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉടമ കബീർ പുതിയ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ വാങ്ങിയത്. പിന്നീട് ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനിടെ ​ഗ്യാസ് ഓഫായിപ്പോകുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് സിലിണ്ടർ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ദ്രാവകം കുലുങ്ങുന്ന ശബ്ദവും കേട്ടു. പിന്നാലെ വാൽവ് തുറന്ന് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ആണ് പച്ചവെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ​ഗ്യാസ് ഏജൻസിയെ വിവരം അറിയിച്ചപ്പോൾ അവർ കൈമലർത്തുകയാണുണ്ടായതെന്നാണ് ആരോപണം. പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും സംഭവവുമായി തങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ലെന്നുമായിരുന്നു ഏജൻസിയുടെ വിശദീകരണം. 19.1 കിലോയുടെ സിലിണ്ടറിൽ 10 കിലോ ഭാരത്തിൽ വെള്ളമായിരുന്നുവെന്നാണ് പരാതി.

